Khởi tố vụ 'Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép'

Cục Quản lý xuất cảnh Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an Bình Dương phát hiện 2 đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, các trinh sát Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã nắm bắt thông tin về các đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để tiếp tục đi Campuchia…

Sau quá trình trinh sát, ngày 11/6, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với lực lượng CSGT Công an Bình Dương dừng, kiểm tra 2 ôtô 7 chỗ, chở 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Bình Dương đưa đến Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tại cơ quan Công an, đối tượng chính của vụ án là T.T.T (quốc tịch Việt Nam, làm lái xe tự do) khai nhận được thuê đón 7 người Trung Quốc tại một địa điểm ở Bình Dương rồi đưa đến tỉnh Tây Ninh để giao cho người khác tiếp tục đưa sang Campuchia.

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Từ 19/5, T.T.T đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến, chở 22 người Trung Quốc. Đồng thời T.T.T đã thuê thêm N.T.L (cùng nhóm lái xe thuê), quốc tịch Việt Nam, chở 3 người Trung Quốc. Từ ngày 2/6, N.T.L đã vận chuyển trót lọt 3 chuyến, chở 15 người Trung Quốc do T.T.T thuê, đến chuyến thứ 4 thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vào thời điểm phát hiện, xe của T.T.T có 4 người Trung Quốc; xe của N.T.L có 3 người Trung Quốc; các đối tượng không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nhập cảnh trái phép).

Về 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đều khai nhận, được các đối tượng người Trung Quốc đưa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam mục đích để tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao", trong các ổ lừa đảo công nghệ cao hay cờ bạc trực tuyến.

Khi đến Việt Nam, có ôtô đón di chuyển vào nội địa, sau đó được chuyển qua xe khách giường nằm đi từ Bắc vào Nam, chặng tiếp theo, thì được 2 xe của T.T.T và N.T.L đón từ Bình Dương để đi tiếp thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cục Quản lý xuất nhập đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Sau khi khởi tố vụ án, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã tập hợp tài liệu, chứng cứ; chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương để điều tra theo thẩm quyền.

Xuất cảnh trái phép sang Việt Nam để tìm việc làm và tìm vợ

Về đường dây thứ 2, sau quá trình trinh sát, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với lực lượng CSGT Công an Bình Dương dừng, kiểm tra xe ô tô 7 chỗ, do N.T.T điều khiển, chở 6 người Trung Quốc từ Bình Dương đưa đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đối tượng N.T.T làm nghề lái xe tự do, khai nhận, qua một người sử dụng ứng dụng Telegram đã thuê N.T.T vận chuyển trót lọt 4 người Trung Quốc từ thành phố Thủ Dầu 1 để đưa đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Khi đang trên đường vận chuyển chuyến thứ 2 chở 6 người Trung Quốc từ một địa điểm của Bình Dương để bàn giao cho người khác tiếp tục đưa sang Campuchia thì bị phát hiện.

Quá trình đấu tranh, N.T.T khai từ tháng 5/2024 đến nay, đã vận chuyển trót lọt 20 chuyến, trong đó có 10 chuyến chở 30 người Trung Quốc do đối tượng C thuê.

Trong 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 4 trường hợp gồm Chen Qing Xiao (trú tại huyện Thanh Thành, tỉnh Cam Túc); Zhang Shao Kang (trú tại TP Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam); Feng Bin Bin (trú tại TP Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam); Wang Chao (trú tại huyện Tín Dương, tỉnh Hồ Nam) đều có tiền án tại Trung Quốc, nên chưa đủ điều kiện được cấp hộ chiếu để xuất cảnh. Vì thế, các đối tượng đã tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư với chi phí đưa dẫn từ 10.000-20.000 NDT.

2 trường hợp còn lại khai do cuộc sống tại Trung Quốc khó khăn, nên tìm cách xuất cảnh trái phép sang Việt Nam để tìm việc làm và tìm vợ, với chi phí khoảng 25.000 NDT. Các đối tượng đều nhập cảnh trái phép từ Quảng Tây, Trung Quốc qua đường tiểu mạch để sang Việt Nam. Hành vi của N.T.T có dấu hiệu tội phạm “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Cục quản lý xuất nhập cảnh đã khởi tố vụ án hình sự về Tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 Bộ Luật hình sự.