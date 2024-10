Khối trắng nhợt bí ẩn dạt vào bờ biển gây sửng sốt

Cư dân và các nhà khoa học biển chưa thể xác định được những khối trắng nhợt bí ẩn dạt vào bờ biển ở Canada giữa lức vô số giả thuyết nổi lên trên mạng xã hội, theo Guardian.

Những miếng trắng bí ẩn đã trôi dạt vào các bãi biển trên khắp Newfoundland trong hơn một tháng, khiến chính quyền Canada phải vào cuộc điều tra. Ảnh: Facebook/Philip Grace.

Bên ngoài nhớt, bên trong cứng - xốp, và chúng dễ cháy một cách đáng ngạc nhiên. Trong những tháng gần đây, những khối trắng nhợt bí ẩn này đã dạt vào bờ biển Newfoundland.

Đại Tây Dương sâu thẳm từ lâu vốn đã ẩn chứa vô số điều bí ẩn, nhưng sự lạ lùng bao trùm những khối trắng bí ẩn được phát hiện trên các bãi biển của tỉnh miền đông Canada đang khiến cả cư dân và các nhà khoa học biển bối rối hơn cả.

Khối trắng nhầy trắng nhợt này nhận được sự quan tâm bùng nổ từ một bài đăng trên nhóm Facebook Beachcombers of Newfoundland and Labrador( tạm dịch: Những người đi dạo trên bãi biển ở Newfoundland và Labrador) - một nhóm gồm có 40.000 thành viên chủ yếu tập trung vào câu chuyện thu thập thủy tinh biển. Một người đàn ông tên là Philip Grace đã tải lên hình ảnh một khối nhầy trắng nhợt, mà anh so sánh với bột dùng để làm touton - một món chiên ngon lành của Newfoundland.

Bài đăng của Grace về những miếng nhỏ - được mô tả có kích thước từ "đĩa ăn cho đến một đồng toonie (đồng xu hai đôla Canada)" - đã gây ra một cơn sốt suy đoán, bao gồm sáp parafin, bọt biển, nấm mốc, long diên hương...

Dave McGrath tìm thấy miếng này trên bãi biển. Ảnh: Dave McGrath.

Dave McGrath, một cư dân của Patrick's Cove, đang ở trên bãi biển khi ông phát hiện ra "hàng trăm miếng trắng nhợt" nằm rải rác trên cát.

"Chúng trông giống hệt một chiếc bánh kếp trước khi bạn lật nó lại, khi nó có những bong bóng nhỏ có vết lõm. Tôi chọc một vài miếng bằng que, có thể thấy chúng xốp và cứng bên trong", ông nói.

"Tôi đã sống ở đây 67 năm và tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như thế này, chưa bao giờ".

"Cảnh sát biển đến và tôi hỏi họ tình hình tệ đến mức nào. Họ nói với tôi rằng 46 km bờ biển đều rải rác thứ này và không biết đó là gì", ông McGrath nói.

"Nó có độc không? Mọi người có thể chạm vào thứ này được không", ông McGrath nghi vấn.

Đây không phải lần đầu tiên vật thể bí ẩn từ biển sâu dạt vào bờ khiến người dân địa phương phấn khích. Năm 2001, cư dân đã phát hiện ra "quái vật biển" Fortune Bay "Blobster" dạt vào bờ - một khối trắng với bề mặt gồ ghề. Tuy nhiên, nhiều tháng sau, các nhà nghiên cứu tại Đại học Memorial Newfoundland kết luận rằng đó là một phần của xác cá nhà táng đang phân hủy.

Vật thể lạ trắng nhợt lần này dường như không liên quan đến cá voi, mặc dù những người bình luận trong nhóm Beachcombers cho rằng chúng có thể là "nước mũi cá voi", "tinh trùng cá voi" hoặc "chất nôn cá voi" - tất cả đều được cho là không chính xác.

Ông McGrath suy đoán rằng đây có thể là chất thải từ các tàu đến và đi từ nhà máy lọc dầu Come By Chance, cách Patrick's Cove 80 km về phía bắc. Các nhà khoa học liên bang cũng đã vào cuộc nhưng chưa đưa ra được nhiều manh mối.

Cho đến nay, họ vẫn chưa xác được được nó là gì, nhưng khẳng định được đó không phải là hydrocarbon dầu mỏ, chất bôi trơn dầu mỏ hoặc nhiên liệu sinh học. Các thử nghiệm cần thiết có thể đòi hỏi mất nhiều tháng.

"Đáp án sẽ rất được mong đợi", ông McGrath cho biết: "Không thường xuyên bạn tìm thấy thứ gì đó khiến những người hiểu biết nơi này và vùng biển này bối rối".

Cho đến lúc đó, một người dân địa phương đã đưa ra một gợi ý (có thể lấy cảm hứng từ touton) cho những người tò mò về thứ này: "Chiên nó lên, cho một ít mật mía vào, rồi cho chúng tôi biết vị nó như thế nào".