Khống chế đối tượng chém hàng xóm rồi cố thủ hơn 12 giờ trong nhà

Ngày nào 4-5h, ông T. cũng mở nhạc to khiến người dân bức xúc. Sống cạnh nhà, nên H. ra nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn. H. dùng hung khí tấn công ông T. sau đó vào nhà cầm dao cố thủ từ sáng đến tối.

Tối 1/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM phong tỏa một đoạn đường 275, phường Tăng Nhơn Phú để kêu gọi và tìm cách khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường chém hàng xóm trọng thương nhập viện rồi vào nhà cầm 3 con dao cố thủ hơn 12 giờ đồng hồ. Đến 19h, các tổ công tác đã ập vào tước hung khí khống chế H. ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, ông T. mở nhạc to khiến hàng xóm không ngủ được bức xúc. Sống cạnh nhà ông T., P.V.H. (SN 1976) đã ra nhắc nhở thì nảy sinh mâu thuẫn dẫn đếu ẩu đả. H. dùng hung khí chém ông T. trọng thương. Người dân phát hiện vụ việc đã đưa ông T. vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau khi kêu gọi bất thành, Công an đang lên kế hoạch khống chế H.

H. sau khi tấn công ông T. đã chạy vào nhà mình khóa cửa, cầm 3 con dao lên phía trên gác chốt cửa lại cố thủ bên trong. Thời điểm này Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở phường đã xuống hiện trường vận động, kêu gọi H. buông vũ khí đi ra ngoài, nhưng H. vẫn ngoan cố la hét, chửi bới ở trong nhà.

Công an TP.HCM đã cử các tổ công tác xuống hiện trường phối hợp với Công an phường xử lý vụ việc. Để tránh H. bị kích động đốt nhà, xe chữa cháy có mặt tại hiện trường nối vòi rồng sẵn. Đúng như dự đoán, H. ở trong nhà thu gom quần áo đốt gây cháy. Tổ chữa cháy nhanh chóng dập tắt ngọn lửa tránh đám cháy bùng phát lan sang các nhà dân lân cận.

Đến hơn 19h cùng ngày, đối tượng vẫn ngoan cố cố thủ bên trong, các tổ công tác lên lập kế hoạch khống chế H. Các tổ công tác đã ập vào khống chế, tước hung khí và đưa H. ra khỏi căn phòng bị ám khói do H. tự đốt.

Theo những người dân sống ở đây cho hay H. không vợ con sống một mình trong căn nhà trên. Ông T. sống cạnh nhà H. cứ 4-5h là mở nhạc to khiến người dân ở đây bức xúc phản ánh nhiều lần, nhưng ông T. không chịu tắt nhạc. Sáng 1/11, ông T. tiếp tục bật nhạc lớn, sống cạnh nhà nên H. bức xúc ra nhắc nhở dẫn đến ẩu đả và H. đã thực hiện hành vi trên.