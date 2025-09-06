Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khống chế kẻ 'ngáo đá', cầm dao chém chiến sĩ công an ở Đồng Nai

  • Thứ bảy, 6/9/2025 12:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một thanh niên ở Đồng Nai lên cơn “ngáo đá”, cầm dao tự chế đe dọa người thân rồi lao vào tấn công lực lượng công an, khiến một chiến sĩ bị thương.

Ngày 6/9, Công an phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa kịp thời khống chế một đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, cầm dao tấn công người thi hành công vụ.

Ngao da Dong Nai anh 1

Đối tượng H. tấn công lực lực chức năng. Ảnh cắt từ camera giám sát.

Trước đó, ngày 25/8, Công an phường Biên Hòa nhận tin báo của bà T.T.N. Nga (SN 1970, ngụ khu phố Bửu Hòa 3) về việc con trai riêng là T.L.Q.H. (SN 1991) có biểu hiện “ngáo đá”, cầm dao đe dọa người thân.

Tổ công tác do Thượng úy Mai Xuân Sơn chỉ huy nhanh chóng đến hiện trường. Khi phát hiện lực lượng công an, H. bỏ trốn, sau đó xuất hiện tại vòng xoay cầu Hóa An (phường Bửu Hòa), mang theo dao tự chế dài khoảng 40 cm.

Khi công an tiếp cận, đối tượng bất ngờ lao tới tấn công khiến Thượng úy Sơn bị thương vùng bụng. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ H. đưa về trụ sở.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Biên Hòa tiếp tục xử lý theo quy định.

Tuệ Lâm/VTC News

  • Đồng Nai

    Đồng Nai
    • Diện tích: 5.907,2 km²
    • Dân số: 3.001.135 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 9 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 251
    • Biển số xe: 60, 39

