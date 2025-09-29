Không có học bổng, cần ít nhất 1 tỷ đồng/năm để du học

Nếu không có học bổng hay hỗ trợ tài chính, để du học Mỹ, Anh, Canada hay Australia, ứng viên phải chuẩn bị tài chính ít nhất 1 tỷ đồng/năm.





Chia sẻ trên được bà Lê Diệu Linh, Phó giám đốc Tổ chức giáo dục Summit, đưa ra tại hội thảo du học tổ chức chiều 27/9 tại Hà Nội.

Theo bà Linh, với các nhóm ngành phổ biến như Kỹ sư, Kinh doanh, Khoa học máy tính, Chăm sóc sức khỏe, nhìn chung, chi phí du học trung bình ở Mỹ, Canada, Australia và Anh (bao gồm cả học phí và chi phí sinh hoạt) khá tương đồng, rơi vào khoảng 50.000 USD /năm ( 1,3 tỷ đồng /năm).

Cụ thể, ở các trường có thứ hạng tốt tại Australia, Anh hay Canada, du học sinh phải chi khoảng 1- 1,2 tỷ đồng /năm cho toàn bộ chi phí học tập và ăn ở. Vẫn có những trường đại học chi phí khoảng 600-700 triệu đồng/năm, song theo bà Linh, đây thường là trường thứ hạng không tốt.

Trong khi đó ở Mỹ, mức tài chính du học phụ thuộc vào khu vực và mô hình trường công hay tư. Ví dụ, mức chi phí cao nhất hiện nay là khoảng 2,5 tỷ đồng /năm, thường áp dụng cho các trường tư thục top đầu như John Hopkins, Harvard.

Mức này cũng áp dụng cho một số trường công lập hàng đầu của Mỹ như Đại học UC Berkeley, Michigan.

Nếu phân chia theo ngành, nhóm ngành Chăm sóc sức khỏe luôn là lĩnh vực có học phí đắt đỏ nhất, tiếp đến là các ngành Kỹ sư, Khoa học máy tính.

Như vậy, để đi du học "đường dài", bà Linh khuyên các gia đình nên có sự chuẩn bị tài chính kỹ lưỡng, dự trù khoảng 1 tỷ đồng /năm. Tuy nhiên, theo bà, chi phí du học thực tế có thể giảm đáng kể nếu học sinh nhận được học bổng hoặc hỗ trợ tài chính.

Bà Linh lấy ví dụ những trường tư thục tại Mỹ rất hào phóng trong việc hỗ trợ tài chính. Có các loại hỗ trợ như 100% học phí, hỗ trợ dựa trên năng lực (cấp học bổng chủ yếu dựa trên thành tích học tập); hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu; khoản vay sinh viên, hỗ trợ việc làm...

Nếu chuẩn bị hồ sơ tốt, học sinh có thể chỉ phải đóng một nửa chi phí. Thậm chí, có những trường hợp học sinh xuất sắc nhận được hỗ trợ tài chính rất lớn, chỉ cần đóng 100-200 triệu đồng/năm.

Bà Linh lưu ý các suất học bổng đài thọ 100%, bao gồm học phí, ăn ở, chi phí cá nhân, đôi khi cả vé máy bay, máy tính, thường rất hiếm, thường chỉ dành cho sinh viên cực kỳ xuất sắc.

Trong khi đó, ở Australia, Anh và Canada, hỗ trợ tài chính chủ yếu dưới dạng học bổng chứ không có chính sách hỗ trợ tài chính rộng rãi như Mỹ .

Phụ huynh và học sinh cần chuẩn bị tài chính tốt để du học "đường dài". Ảnh: N.B.

Ngoài ra, mức tài chính cần đóng góp còn phụ thuộc vào thời gian theo học. Với những ngành như Kỹ sư, Tài chính, Kinh doanh, thông thường, sinh viên sẽ hoàn thành việc học trong 4 năm và có thể làm việc ngay sau đó. Nhưng với những ngành như Chăm sóc sức khỏe hay Luật, sinh viên sẽ phải học lâu hơn, khoảng 6-8 năm.

“Do vậy, các em cần cố gắng xin học bổng tối đa trong 4 năm đầu, bởi những năm sau, khi học cao học, phần hỗ trợ tài chính có thể sẽ ít đi”, bà Linh chia sẻ.

Nhiều phụ huynh, học sinh chia sẻ về việc làm thêm để trang trải hoặc bù đắp chi phí du học, bà Linh không khuyến khích việc này, đặc biệt trong bối cảnh chính trị kinh tế hiện nay.

Theo bà, nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Australia đang thắt chặt chính sách đối với du học sinh để đảm bảo họ đi học là để học . Nếu dựa vào làm thêm để bù đắp chi phí, du học sinh có nguy cơ bị liệt vào dạng làm chui và có thể bị trục xuất.