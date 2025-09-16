Không còn cảnh học thứ bảy tại nhiều trường ở TP.HCM

Sau khi có chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM, nhiều trường phổ thông trên địa bàn thành phố đã điều chỉnh thời khóa biểu, bỏ lịch học chính khóa vào sáng thứ bảy.

Nhiều trường ở TP.HCM đã điều chỉnh thời khóa biểu, không để trẻ học chính khóa vào thứ bảy. Ảnh: Phương Lâm.

Cụ thể, tại trường THCS Huỳnh Khương Ninh (phường Tân Định), nhà trường thông báo thời khóa biểu mới được xếp lại từ ngày 15/9. Theo đó, các môn chính khóa không còn dạy và học vào ngày thứ bảy.

Thay vào đó, ngày này được sắp xếp để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt, tổ chức câu lạc bộ... với sự tham gia chủ động, tự nguyện của học sinh.

Thông báo này được đưa ra sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường và thông tin rằng thời lượng 7 tiết/ngày khi dạy học 2 buổi/ngày là để đảm bảo việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, các trường có thể cân đối tối đa 8 tiết/ngày.

Còn tại trường THCS Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Hòa), nhà trường cũng đã có thông báo về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày, áp dụng từ ngày 15/9.

Theo đó, thay vì dạy học 7 tiết/ngày và học cả sáng thứ bảy như thời khóa biểu cũ, nhà trường điều chỉnh cho học sinh học 8 tiết/ngày và chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu.

Học 8 tiết/ngày, học sinh trường này sẽ tan học vào 17h - đúng thời gian cao điểm giao thông tại TP.HCM. Do đó, để hạn chế ùn tắc giao thông tại cổng chính số 40A Chấn Hưng, nhà trường quyết định mở thêm cổng phía công viên (đường số 2) để cha mẹ thuận tiện đưa đón con.

Trường THCS Nguyễn Thị Hương (xã Nhà Bè) cũng đã có thông báo điều chỉnh thời khóa biểu, áp dụng từ ngày 15/9 cho đến khi có thông báo mới. Theo lịch mới, học sinh sẽ học 2 buổi/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, riêng thứ 6 là 7 tiết/ngày còn các ngày còn lại là 8 tiết/ngày.

Do điều chỉnh thời khóa biểu, thời gian tan học tại trường này cũng có sự thay đổi. Với lịch cũ, học sinh sẽ bắt đầu vào học buổi chiều từ 13h30 kết thúc tiết 3 vào 16h10. Còn với lịch mới, do học 4 tiết, trẻ vào học từ 13h25 và sẽ kết thúc buổi học vào 16h45.

Trường THCS Nguyễn Văn Bá (phường Linh Xuân) quyết định cho học sinh nghỉ hoàn toàn vào thứ bảy, chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu với số tiết học tối đa mỗi ngày là 8 tiết, đặc biệt thứ sáu chỉ học một buổi.

Với thời khóa biểu cũ, học sinh trường này học 2 buổi, từ thứ hai đến thứ sáu, riêng thứ bảy vẫn có một số lớp được bố trí học thêm 3 tiết Tiếng Anh.

Tại trường THCS Tân Thông Hội (xã Củ Chi), thời khóa biểu mới, áp dụng từ ngày 15/9, do nhà trường công bố đã bỏ hoàn toàn các tiết học vào ngày thứ bảy, học sinh sẽ chỉ học 2 buổi/ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

Với thời khóa biểu cũ, trường này vẫn tổ chức một số tiết học về nghệ thuật, giáo dục thể chất cho 4 lớp 9 vào buổi sáng thứ bảy.

Liên quan những phản ánh về việc cho học sinh học thứ bảy, vào ngày 15/9, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết thời gian qua đã nhận được 12 tin nhắn của người dân về vấn đề này.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định tất cả trường đã tổ chức học 2 buổi/ngày, chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu, không học sáng thứ bảy. Tuy nhiên, hiện còn khoảng 24 trường vẫn dạy vào ngày thứ bảy, chủ yếu do áp lực sĩ số.

Trước đó, vào ngày 10/9, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có chỉ đạo sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, không bố trí học vào thứ bảy để tránh ảnh hưởng đến đời sống của học sinh và phụ huynh.

Chỉ đạo thêm về việc sắp xếp lịch học, sở nhấn mạnh các trường phải linh hoạt sắp xếp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT và chương trình riêng của nhà trường, nhưng tuyệt đối không để học sinh phải học chính khóa vào thứ bảy.

Nếu sắp xếp cho trẻ học vào thứ bảy, hoạt động chỉ nên dành cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt hoặc tổ chức các câu lạc bộ thể thao trên tinh thần tự nguyện của học sinh.