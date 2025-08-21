Không để 'chặt chém' ở Hà Nội dịp A80

Dịp A80, Hà Nội dự kiến đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước. Thành phố khẳng định không để xảy ra tình trạng "chặt chém" du khách bằng mọi cách.

Phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm) rực rỡ sắc đỏ vàng của cờ hoa, tạo nên khung cảnh hào hùng đặc trưng của Thủ đô trong những ngày hướng về lịch sử. Ảnh: Đinh Hà.

Chiều 20/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, Công an TP và kết nối trực tuyến đến phường, xã để triển khai công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80).

Theo kế hoạch, chương trình chính sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, gồm lễ rước đuốc truyền thống, lễ chào cờ, diễu binh và diễu hành. Cùng thời điểm, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, hợp luyện và tổng duyệt cũng được tổ chức tại các phường, xã trên địa bàn.

Hà Nội dự kiến đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước, yêu cầu công tác tổ chức phải bảo đảm an toàn, thân thiện và để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách.

Đại diện các địa phương cho biết đã chuẩn bị phương án phân luồng giao thông, tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt cũng như huy động lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ người dân và du khách.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ, cho biết đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô đến du khách cả nước và quốc tế. Tây Hồ sở hữu nhiều điểm du lịch hấp dẫn, sẽ kết hợp tổ chức hoạt động du lịch, văn hóa tại các điểm đến nổi bật để góp phần tạo dấu ấn cho sự kiện A80.

Tại đường Độc Lập (phường Ba Đình), hàng loạt biểu tượng, băng rôn khổ lớn chào mừng 2/9 được bố trí đẹp mắt. Ảnh: Đinh Hà.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các phường, xã tổng vệ sinh môi trường, trang trí đường phố sáng tạo và vận động người dân treo cờ, làm đẹp từng tuyến ngõ, con phố.

Ngoài ra, thành phố sẽ bố trí thêm nhà vệ sinh công cộng, hỗ trợ chỗ nghỉ tạm, nước uống, áo mưa và suất ăn cho người dân, đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn hoặc không có nơi lưu trú.

Bà Hà nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "chặt chém" du khách bằng mọi cách, tình trạng chen lấn xô đẩy, chèn ép người già, trẻ em, cựu chiến binh và người có công, thương binh.

"A80 là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện và mến khách đến với người dân trong nước và quốc tế", Phó Chủ tịch UBND TP kết luận.

Hà Nội ra mắt đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô", ngày 19/8. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

Về lưu trú, Hà Nội hiện có 3.761 cơ sở với hơn 71.000 phòng, trong đó 85 khách sạn và khu căn hộ đạt chuẩn 1-5 sao, đủ khả năng đón lượng khách lớn dịp đại lễ. Hệ thống khách sạn 5 sao đồng loạt tung gói ưu đãi, hứa hẹn mang đến cho du khách kỳ nghỉ lễ đáng nhớ.

Thành phố cũng vận động mở cửa nhà vệ sinh miễn phí tại khách sạn, nhà hàng, siêu thị, trường học và hộ dân, góp phần mang lại sự thuận tiện cho du khách.

Để đảm bảo trải nghiệm an toàn, Sở Du lịch yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp tăng cường chất lượng dịch vụ, giữ gìn môi trường văn minh, an toàn giao thông và vệ sinh thực phẩm.

Thành phố kêu gọi du khách chung tay bảo vệ cảnh quan, hạn chế rác thải nhựa, sử dụng phương tiện công cộng và tôn trọng không gian văn hóa - lịch sử.