Không đội mũ, leo vỉa hè, vượt đèn đỏ - camera AI ghi lại và phạt nặng

Khi điều khiển xe máy tham gia giao thông, người lái nên chú ý chấp hành đúng quy định, tránh các lỗi thường gặp có thể bị phạt nặng.

Hình ảnh từ camera tích hợp AI giám sát được Cục CSGT nhiều ngày qua ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm khi đang tham gia giao thông. Không ôtô, hàng loạt xe máy cũng bị phát hiện vi phạm luật giao thông khi di chuyển trên các tuyến đường.

Không đội mũ bảo hiểm

Đội mũ bảo hiểm là quy định bắt buộc của người điều khiển và sử dụng xe máy tại Việt Nam. Tuy nhiên vì nhiều lý do, một số người vẫn cố ý vi phạm.

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), chỉ trong một ngày cuối tháng 9, 2 camera AI được thí điểm lắp đặt ở phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) đã phát hiện hơn 340 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là quy định bắt buộc với người điều khiển, di chuyển bằng xe máy, mô tô. Ảnh: Thế Bằng.

Lỗi vi phạm này có mức phạt tiền dao động 400.000-600.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện theo Nghị định 168. Mức phạt hành chính còn tăng lên đến 1,2 triệu đồng trong trường hợp người ngồi phía sau cũng không đội mũ bảo hiểm, trừ các trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi hay áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh nguy cơ bị phạt hành chính, việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông còn có thể tăng khả năng thương tật trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Lái xe trên vỉa hè

Trong thời gian cao điểm, nhiều tuyến đường trở nên đông đúc. Đây cũng là lúc vỉa hè trở thành mục tiêu "cày xới" của người điều khiển xe máy. Việc "leo" vỉa hè không chỉ làm hỗn loạn tình trạng giao thông, gây khó khăn cho người đi bộ mà còn vi phạm luật giao thông, với mức phạt hành chính cao.

Lỗi vi phạm này cũng thường bị camera AI từ CSGT ghi nhận trong thời gian thí điểm.

Theo quy định, người điều khiển xe máy trên vỉa hè sẽ bị phạt hành chính 4-6 triệu đồng, trừ thêm 2 điểm trên tổng điểm giấy phép lái xe. Nếu bị trừ toàn bộ điểm trong một năm, người lái bị cấm điều khiển xe máy trong 6 tháng, phải thực hiện bài kiểm tra kiến thức pháp luật, trật tự an toàn giao thông để phục hồi điểm.

Chạy xe quá tốc độ

Tình trạng vượt tốc độ cũng bị camera AI bắt gặp trên các nút giao. Đây là hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho cả người lái xe máy và rủi ro tai nạn với các xe chạy xung quanh.

Lái xe máy vượt tốc độ quy định có thể bị phạt đến hàng triệu đồng. Ảnh: Duy Hiệu.

Người lái xe máy, phân khối lớn nếu vượt quá tốc độ có thể bị phạt tiền từ 400.000 đến 5 triệu đồng tùy mức độ vi phạm. Ngoài ra, người vi phạm cũng bị trừ 2-6 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp chạy xe vượt quá vận tốc 20 km/h, người vi phạm cũng có thể bị tước bằng lái 2-4 tháng.

Lấn làn đường

Nhiều người điều khiển xe máy thường vô tình đè lên vạch kẻ hay thậm chí lấn làn đường, dẫn đến tình trạng xung đột giao thông, ảnh hưởng phương tiện xung quanh. Thậm chí trong trường hợp lấn làn đường và di chuyển ở tốc độ cao, hành vi này còn tiềm ẩn rủi ro tai nạn.

Người điều khiển xe máy nếu đè vạch kẻ liền, lấn làn đường hay quy định có thể bị phạt 200.000-400.000 đồng. Nếu người lái chủ động chuyển làn đường không đúng nơi quy định, mức phạt hành chính có thể tăng lên thành 600.000-800.000 đồng.

Trường hợp đi xe máy sai làn đường mà gây tai nạn giao thông, người lái bị phạt tiền 10-14 triệu đồng, và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nếu cá nhân chuyển làn ở nơi không được phép mà gây ra tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Vượt đèn đỏ

Vượt đèn đỏ bị xếp vào nhóm hành vi không tuân thủ đèn báo, tín hiệu giao thông. Đây cũng là lỗi vi phạm bị ghi nhận nhiều nhất trong thời gian gần đây thông qua camera tích hợp AI.

Mức phạt cho hành vi vượt đèn đỏ lên đến 6 triệu đồng. Ảnh: Duy Hiệu.

Người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ không chỉ gây hỗn loạn, xung đột giao thông ở nút giao mà còn tìm ẩn nguy cơ tai nạn, va chạm với các phương tiện ở hướng ngược lại.

Lỗi vi phạm này có mức phạt hành chính dao động 4-6 triệu đồng. Người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ còn bị trừ 4 điểm trên tổng điểm giấy phép lái xe.