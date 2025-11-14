Không gian tổ chức sự kiện chuẩn quốc tế tại The Reverie Saigon

Không chỉ nổi tiếng với dịch vụ lưu trú, The Reverie Saigon còn khẳng định sự khác biệt thông qua dịch vụ hội nghị và sự kiện cao cấp tại trung tâm thành phố.

Tổ chức hội nghị và sự kiện là cơ hội chiến lược để tri ân đối tác và khách hàng quan trọng, đồng thời thể hiện vị thế và bản sắc thương hiệu thông qua sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. The Reverie Saigon sở hữu hệ thống phòng tiệc, hội nghị và phòng họp đa chức năng, với trang thiết bị hàng đầu. Với 15 sảnh tiệc lớn cùng phòng họp và hội nghị, mỗi không gian đều được thiết kế mang tính linh hoạt cao, sẵn sàng đáp ứng mọi mục đích sử dụng.

Trong đó, phòng họp và hội nghị có quy mô nhỏ và vừa lý tưởng cho buổi gặp gỡ đối tác, trao đổi cấp cao và hội họp riêng tư với khả năng tiếp đón từ 8 đến 100 khách. Tọa lạc tầng 8 của khách sạn, hệ thống phòng họp được thiết kế tinh tế, sở hữu tầm nhìn đắt giá, hướng về thành phố và sông Sài Gòn, mang lại trải nghiệm riêng tư và đầy cảm hứng.

Mong muốn kiến tạo không gian tinh hoa, khách sạn giới thiệu sảnh tiệc cao cấp gồm La Scala Ballroom và San Carlo tại tầng 5, cùng Amber & Jade tại tầng 4. Tất cả được trang hoàng lộng lẫy với nội thất từ thương hiệu xa xỉ của Italy, dễ dàng tùy chỉnh theo chủ đề sự kiện hoặc hội nghị. Thiết kế cửa kính trải dài từ trần đến sàn của tất cả không gian hội nghị và sảnh tiệc không chỉ tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn tuyệt đẹp, mà còn kết hợp cùng hệ thống đèn chùm lộng lẫy, biến mỗi sự kiện thành một tác phẩm thị giác.

Không gian sảnh tiệc và phòng họp sang trọng, đáp ứng mọi nhu cầu cho sự kiện quy mô.

Đặc biệt, La Scala Ballroom là một trong những sảnh tiệc lớn nhất thành phố với tổng diện tích 618 m2, lý tưởng cho sự kiện và hội nghị tầm cỡ hay yến tiệc sang trọng. Nổi bật với thiết kế không cột xuyên suốt, La Scala Ballroom tạo điểm nhấn xa hoa với chi tiết đính đá, cửa sổ vòm và hệ thống đèn chùm Swarovski lộng lẫy. Trong khi đó, hai phòng tiệc San Carlo và Amber & Jade là lựa chọn lý tưởng cho sự kiện thân mật và ấm cúng.

Bên cạnh sảnh tiệc quy mô, The Reverie Saigon còn mang đến trải nghiệm đa dạng với không gian nhà hàng phù hợp sự kiện riêng tư. Nổi bật là Café Cardinal với không gian thanh lịch kiểu Pháp, mang đến khả năng tổ chức tiệc linh hoạt từ không gian bên trong nhà hàng đến khu vực ngoài trời bên cạnh hồ bơi. Hay thiết kế nội thất vương giả tại Long Triều cùng phong cách ẩm thực Quảng Đông thuần túy được trao 1 sao Michelin danh giá. Ngoài ra, The Long Lounge là không gian sang trọng lý tưởng cho những bữa tiệc cocktail hay tiệc thân mật.

Sự thăng hoa của đêm tiệc còn đến từ đội ngũ chuyên gia tổ chức sự kiện hàng đầu, luôn thấu hiểu và mang đến giải pháp trọn vẹn, để đối tác và khách mời thưởng thức không gian mang đậm dấu ấn của thương hiệu. Mọi chi tiết từ ý tưởng chủ đạo, khâu tổ chức, cho đến thực đơn tiệc đều được tối ưu hóa và chăm chút tỉ mỉ.

Song song với hội nghị và sự kiện sang trọng, khách hàng có thể đắm mình trong trải nghiệm lưu trú tiện nghi và trọn vẹn tại The Reverie Saigon. Khách sạn tọa lạc tại trung tâm thành phố, hướng ra hai đại lộ Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, mang lại sự thuận tiện để di chuyển đến danh lam thắng cảnh và điểm tham quan nổi tiếng.

Các phòng nghỉ và suite nằm ở tầng 27 đến 39 sở hữu không gian rộng rãi, tinh tế và tầm nhìn từ đô thị sầm uất đến dòng sông Sài Gòn thơ mộng. Mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ - từ thiết kế nội thất mang đậm phong cách Italy đến sản phẩm chăm sóc cá nhân cao cấp và mini bar được làm mới mỗi ngày, tạo nên ấn tượng khó quên khi khách hàng được nâng niu trong sự chu đáo.

Để hoàn thiện trải nghiệm lưu trú ấn tượng, The Reverie Saigon mời khách hàng khám phá hệ sinh thái ẩm thực ngay trong khuôn viên khách sạn từ tinh hoa ẩm thực Quảng Đông tại Nhà hàng Long Triều 1 sao Michelin hai năm liên tiếp, cho đến sự đa dạng phong vị quốc tế tại Café Cardinal và The Long @ Times Square. Tiếp nối trải nghiệm ấy, The Spa là nơi từng giác quan được nâng niu và đánh thức trong hành trình lấy lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng cho cơ thể trong không gian thiết kế xa hoa. Tất cả hòa quyện thành tổng thể nơi mọi trải nghiệm - từ hội họp, lưu trú, ẩm thực đến thư giãn - đều được nâng tầm, khẳng định đẳng cấp của The Reverie Saigon.

Café Cardinal, Long Triều và The Long @ Square mang đến trải nghiệm ẩm thực độc bản, cao cấp.

Với sự tổng hòa giữa dịch vụ hàng đầu, cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế và hệ sinh thái lưu trú, ẩm thực độc đáo, The Reverie Saigon là lựa chọn lý tưởng để kiến tạo sự kiện đáng nhớ cho thương hiệu của bạn.