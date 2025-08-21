Không khí trước giờ hợp luyện diễu binh trên đường phố Hà Nội

|
20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. 16h, các khối diễu binh, diễu hành luyện tập tại quảng trường trước giờ tổng hợp luyện. Ảnh: Việt Hà.
|
Khoảng 14h, người dân vây kín hai xe đầu kéo trên đường Hùng Vương để chờ xem. Ảnh: Việt Hà.
|
Chiến sĩ mỉm cười, vẫy tay chào trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân dọc đường Hoàng Hoa Thám. Dòng người xếp hàng từ sớm để đón xe của đoàn chiến sĩ trong buổi hợp luyện. Ảnh: Trần Hiền.
|
Đoàn chiến sĩ Binh chủng Đặc công thuộc Khối Sĩ quan Lục quân là khối diễu binh đầu tiên xuất hiện tại buổi tổng hợp luyện. Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, lực lượng dừng lại trước Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Anh.
|
Người dân tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ngắn ngủi cùng các binh sĩ của khối đầu tiên tiến về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Nhật Anh.
|
Từ 11h30, gần 100 tuyến đường từ vành đai 3 trở vào đã bị cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện đi lại để đảm bảo an toàn cho buổi tổng hợp luyện. Ảnh: Thúy Hạnh.
|Tại giao lộ Ngọc Hà - Đội Cấn - Lê Hồng Phong, người dân phải xuất trình căn cước công dân để đi vào nhà. Ảnh: Châu Sa.
|
Lan (bên phải, 25 tuổi) cùng hai người bạn có mặt từ sáng tại ngã tư Hàng Cháo để chờ sự kiện. Cả nhóm rủ nhau đi dạo khắp các tuyến phố, rồi quyết định chọn ngã tư Hàng Cháo làm điểm "cắm chốt" đến tối. Vì vội vàng nên cả nhóm chỉ kịp mua vài chai nước mang theo, chưa chuẩn bị đồ ăn. Muốn mua thêm gì, cả nhóm phải thay phiên nhau đi để giữ chỗ. "Ngồi chờ cả ngày cũng đáng, quan trọng là có trải nghiệm hiếm có", Lan chia sẻ. Ảnh: Minh Chiến.
|
Trần Phạm Trà My (17 tuổi, quê Ninh Bình) có mặt tại Hà Nội từ 5h30 sáng cùng mẹ. Đến trưa, hai mẹ con đã ra ngã tư Hàng Cháo để chờ và giữ chỗ. Trong balo của My luôn sẵn nước và đồ ăn vặt để "tiếp sức" cho một ngày dài. Đây là lần đầu tiên nữ sinh được tham dự một sự kiện lớn như vậy. "Em đã chờ đợi ngày này từ lâu và rất háo hức", cô nói. Bên cạnh áo in hình cờ đỏ sao vàng, cô còn chuẩn bị thêm sticker và quạt cầm tay màu đỏ. Ảnh: Minh Chiến.
|
Minh Hằng (19 tuổi), nhân viên tiệm hoa Felice dei fiori, cho biết vì cấm đường nên chi nhánh tại Ba Đình đóng cửa trong ngày 21/8, các cơ sở khác vẫn hoạt động. Vì vậy, các nhân viên Gen Z đã đề xuất chuẩn bị cờ, quạt, đồ ăn… để bán cho người dân và được chủ quán ủng hộ nhiệt tình. Chia sẻ cảm nhận về không khí hôm nay, cô cho biết người dân rất háo hức, nhiệt tình xem đại lễ. Ảnh: Châu Sa.
|
Tại góc đường Chu Văn An giao Trần Phú, khối Nghi trượng luyện tập trong sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Việt Hà.
|
Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Ảnh: Việt Hà.
|
Một số trẻ em cũng được bố mẹ đưa xuống phố vui chơi, chụp ảnh cùng cờ hoa. Ảnh: Minh Chiến.
|
Thu Hà (22 tuổi) và Thanh Trà (23 tuổi) đến trung tâm Hà Nội từ 8h sáng xem không khí. Thu Hà cho biết: "Chúng tôi chỉ cần tới với tinh thần yêu nước thôi, không cần ăn uống gì luôn!". Ảnh: Châu Sa.
|Vì thời gian đợi khá lâu, một số người tranh thủ nằm nghỉ trưa trên vỉa hè dọc đường Trần Phú. Ảnh: Việt Hà.
|
Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an Hà Nội và lực lượng kiểm soát quân sự phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường nội đô. Ảnh: Việt Hà.
|
Từ hơn một tháng nay, đường phố Hà Nội phủ sắc cờ hoa rực rỡ. Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Minh Chiến.
