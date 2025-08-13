Không nhận ra 'nam thần' Hàn Quốc gây bão ở World Cup 2022

|
Trong những hình ảnh gần nhất được fanpage của đội bóng chủ quản FC Midtjylland cập nhật hồi tháng 7, cầu thủ Cho Gue Sung (sinh năm 1998) khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc húi cua, lông mày tẩy màu. Gương mặt của anh được nhận xét có phần tiều tuỵ, già dặn hơn hẳn so với trước.
Theo Koreaboo, Cho có thời gian phải tạm nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Càng đáng tiếc khi trong quá trình phẫu thuật, vùng chấn thương bị nhiễm trùng, khiến thể trạng của anh thêm suy giảm. Anh được cho ngồi dự bị một thời gian trước khi trở lại vào mùa thu năm nay. Bởi vậy, nhiều người cho rằng một phần ngoại hình hiện tại của nam tiền đạo liên quan đến việc vật lộn với tình trạng sức khoẻ.
Năm 2022, tên tuổi của Cho Gue Sung (sinh năm 1998) vụt sáng sau khi lập cú đúp vào lưới Ghana ở vòng bảng World Cup. Trước đó, anh cũng gây sốt mạng xã hội trong trận đầu tiên với Uruguay khi được vào sân thay người chỉ 16 phút. Những bức ảnh chụp anh ngồi trên hàng ghế dự bị và khởi động lan truyền khắp mạng xã hội nhiều nước, trong đó có Việt Nam, và nhận hàng triệu lượt thích.
Gương mặt nam tính, góc cạnh cùng chiều cao 1,89 m, Cho nhanh chóng trở thành hình mẫu hẹn hò trong lòng nhiều cô gái. Thậm chí còn có tin đồn anh phải tắt thông báo suốt thời gian diễn ra giải đấu vì "nhận quá nhiều lời tỏ tình" từ khán giả. Theo một cuộc khảo sát của ứng dụng hẹn hò Stargio Soft, nam cầu thủ từng được bình chọn là người đàn ông được khao khát thứ hai ở Hàn Quốc, chỉ sau diễn viên Song Kang.
Cũng nhờ lợi thế ngoại hình, Cho liên tiếp được mời xuất hiện trên các chương trình truyền hình, trang bìa tạp chí ở Hàn Quốc. Trang cá nhân của anh cũng nhanh chóng tăng vọt người theo dõi, lên hơn 2 triệu.
Nhờ màn trình diễn xuất sắc ở World Cup, Cho cũng được nhiều câu lạc bộ trong và ngoài nước săn đón. Anh gây bất ngờ khi quyết định ký hợp đồng với CLB Midtjylland ở Đan Mạch, đội đã mua anh với mức giá tương đối khiêm tốn 2,6 triệu bảng Anh (3,27 triệu USD). Cho giải thích lý do là anh muốn đến một câu lạc bộ nơi anh có thể đá chính trong mọi trận đấu, và Midtjylland có thể đáp ứng điều đó.
Theo thời gian, phong cách của "nam thần" World Cup ngày nào cũng có nhiều sự thay đổi. Anh từng nuôi tóc dài, phong cách ăn mặc đa dạng, phóng khoáng hơn.
Cho vẫn nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện, quảng cáo của các nhãn hàng. Tuy nhiên, độ "hot" của anh trên mạng xã hội giảm đi phần nào khi lượng theo dõi chỉ còn 1,6 triệu. Trang cá nhân của nam tiền đạo chưa cập nhật diện mạo mới khi anh ngừng đăng bài từ tháng 3.
