Không nhận ra 'nữ thần điền kinh' Trung Quốc

Wu Yanni (28 tuổi) được mệnh danh "nữ thần điền kinh Trung Quốc". Nhan sắc và phong cách thời trang gợi cảm giúp cô đến gần với hào quang của sự nổi tiếng, nhưng cũng kéo theo hàng loạt tranh cãi. Luôn xuất hiện với lớp trang điểm đậm và có những thay đổi khác nhau trên đường nét khuôn mặt thời gian gần đây, cô khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu khuôn mặt xinh xắn có phải nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Yitiao, ngôi sao điền kinh đã thẳng thắn đáp trả tin đồn đụng dao kéo. "Tôi nghĩ mình xinh đẹp khi trang điểm. Tôi thích thử nghiệm nhiều phong cách và kiểu trang điểm khác nhau. Khi mọi người nói tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ, thực ra tôi coi đó là một cách họ công nhận vẻ đẹp của mình", cô nói.
Cô nàng cũng hỏi lại người phỏng vấn rằng: "Nghi vấn đó càng chứng tỏ tôi đẹp thật, đúng không? Thế nên người ta mới nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ".
Wu nói rằng tinh thần tự lập và sức mạnh nội tâm của cô được truyền lại từ ông nội, người đã dạy cháu gái "phải yêu bản thân và đạt được những gì mình muốn bằng chăm chỉ làm việc". Cô tiết lộ mẹ đã bị băng huyết nghiêm trọng sau sinh cô, và chính ông nội cô là người chăm sóc cháu sau khi cô chào đời được 3 ngày.
Trên trang Instagram có hơn 55.000 người theo dõi, Wu chia sẻ nhiều bộ hình với phong cách thời trang khác nhau. Có lúc, cô xuất hiện với hình ảnh cá tính và nổi loạn, cũng có khi là tạo hình nữ tính, đầy ngọt ngào.
Đây không phải lần đầu tiên Wu vướng tranh cãi về vấn đề ăn mặc và ngoại hình. Từ năm ngoái, cô đã khiến dân mạng chia phe khi trang điểm đậm và ăn diện gợi cảm mỗi lần thi đấu. Đầu năm nay, cô thành tâm điểm chỉ trích vì bị nghi chỉnh ảnh quá đà khi tung bộ hình đen trắng trên Weibo.
Dù liên tục dính thị phi, tài năng của Wu là điều dân mạng không thể phủ nhận. Cô là người giữ kỷ lục quốc gia - thành tích tốt nhất của Trung Quốc tại Olympic ở nội dung chạy vượt rào 100 m nữ tại Thế vận hội Paris 2024, với thời gian 12,97 giây. Wu đang chuẩn bị cho Giải vô địch điền kinh Trung Quốc. Cô cũng truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự trao quyền, khuyến khích các cô gái trẻ phát huy cá tính của mình và định nghĩa lại vẻ đẹp theo cách riêng của họ.
