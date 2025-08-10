Không nhận ra 'nữ thần điền kinh' Trung Quốc

Wu nói rằng tinh thần tự lập và sức mạnh nội tâm của cô được truyền lại từ ông nội, người đã dạy cháu gái "phải yêu bản thân và đạt được những gì mình muốn bằng chăm chỉ làm việc". Cô tiết lộ mẹ đã bị băng huyết nghiêm trọng sau sinh cô, và chính ông nội cô là người chăm sóc cháu sau khi cô chào đời được 3 ngày.