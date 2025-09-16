Không phải xe nào giá rẻ cũng đang bán chạy

|
Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Group, thị trường ghi nhận doanh số đạt 25.973 chiếc, giảm khoảng 18% so với kỳ báo cáo trước đó. Trong đó, những cái tên trong nhóm bán chậm đa phần thuộc phân khúc phổ thông. Ảnh: Phương Lâm.
|
Honda Accord là mẫu xe bán chậm nhất tháng 8 với 3 chiếc được bán ra thị trường. Việc mẫu xe này liên tục nằm ở nhóm bán chậm đã không còn quá xa lạ khi sedan D dần không còn được ưa chuộng, trong khi Accord cũng đã lâu không được nâng cấp.
|
Ở vị trí bán chậm thứ 2 và 3 trong tháng 8 là hai mẫu xe giá rẻ từ Kia. Chiếc cỡ nhỏ hạng A Kia Morning ghi nhận doanh số 5 chiếc, trong khi Kia Soluto bán được 11 xe.
|
Sức bán của Kia Morning đi xuống dần từ năm 2022 khi VinFast Fadil xuất hiện, sau đó dù trải qua nhiều đợt facelift, mẫu xe đã không còn giữ được sức cạnh tranh trước những mẫu SUV cỡ A,B có giá bán tương tự. Phiên bản vừa ra mắt sẽ hướng tới đối tượng khách hàng cá nhân với thiết kế ấn tượng hơn.
|
Trong khi đó dù có giá dao động 386-449 triệu, khá thấp so với phân khúc sedan B, Soluto vẫn chưa thể tạo được lợi thế trước Toyota Vios hay Hyundai Accent. Vì vậy, đây luôn là cái tên thuộc nhóm bán chậm của phân khúc
|
Mẫu xe bán chậm thứ 4 tại Việt Nam trong tháng 8 là Toyota Corolla Altis với doanh số đạt 19 chiếc. Với giá bán 725-870 triệu đồng, Altis cùng phân khúc sedan C đã dần mất sức cạnh tranh trước nhóm SUV cùng tầm giá.
|
Điều tương tự xảy ra với Kia K5, mẫu xe bán chậm thứ 5 với 21 chiếc được bán ra trong tháng 8. Xe được bán với giá 859-999 triệu đồng, thuộc phân khúc sedan D, nơi hiện tại chỉ duy nhất Toyota Camry còn đủ khả năng tạo được sức bán "tạm ổn".
|
Suzuki Jimny lọt vào nhóm bán chậm với 22 chiếc giao đến tay khách hàng. Là một mẫu xe chơi với giá khởi điểm 789 triệu, không ngạc nhiên khi Jimny không có doanh số bán qua cao ở mỗi kỳ báo cáo.
|
Toyota Innova xếp ngay phía sau Jimny trên bảng xếp hạng với doanh số đạt 28 chiếc. Trước đó, Toyota đã xóa bỏ mẫu xe này khỏi dải sản phẩm, vì vậy chẳng bất ngờ khi MPV này rơi vào nhóm bán chậm của thị trường. Trước đó, khả năng cạnh tranh của mẫu xe cũng giảm dần trước sức ép của các đối thủ cùng tầm giá.
|
Mẫu xe bán chậm thứ 9 thị trường là Isuzu D-Max, đây cũng là chiếc bán tải duy nhất lọt vào nhóm bán chậm của thị trường. So với các cái tên còn lại của phân khúc, D-Max có giá bán gần tương đương, thậm chí thấp hơn so với Mitsubishi Triton hay Ford Ranger.
|
Toyota Alphard là cái tên bán chậm cuối cùng trong bảng xếp hạng tháng 8. Xe được bán với giá 4,37-4,475 tỷ đồng tại Việt Nam, thuộc phân khúc cao cấp.
|
Có thể thấy đa số mẫu xe thuộc nhóm bán chậm trên thị trường hiện tại thuộc phân khúc phổ thông đến tầm trung. Điều này phần nào khẳng định sức cạnh tranh, thiết kế hay chiến lược phân phối sẽ là yếu tố chính ảnh hưởng đến doanh số bán, chứ không phải mức giá. Ảnh: Phương Lâm.
