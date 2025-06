Khu sinh thái bên bờ sông Mã có liên quan gì đến Tuấn 'Thần đèn'?

Sau khi Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Tuấn "Thần đèn") bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip: "Khu vườn nghìn tỷ của ông trùm Tuấn "Thần đèn" giữa lòng TP Thanh Hóa".

Khu vườn sinh thái nói trên có diện tích hàng chục nghìn m2, nằm ngoài đê sông Mã (thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Hiện tại, trên khu đất này có một loạt công trình khang trang, bề thế được xây dựng đã lâu, gồm: Ao cá, nhà bát giác, hòn non bộ, cây cảnh, nhà ở…

Tìm hiểu được biết, đây là khu đất được UBND tỉnh Thanh Hóa cho 2 đơn vị thuê đất, gồm: Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh Đạt (Công ty Minh Đạt) (Hợp đồng số 59/HĐTĐ ngày 23/4/2013, diện tích 25.000 m2; mục đích sử dụng là xây dựng bãi tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng với thời hạn 50 năm); Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng (Công ty Lê Hoàng) được UBND tỉnh Thanh Hóa (diện tích 10.545 m2; mục đích sử dựng là xây dựng bãi tập kết vật liệu xây dựng với thời hạn sử dụng 50 năm).

Toàn cảnh khu sinh thái "bất trị" bên bờ sông Mã.

Tuy nhiên, sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất, cả 2 công ty trên đã xây dựng nhiều hạng mục mà không được sự cho phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Do vậy, ngày 20/10/2022, UBND TP Thanh Hóa đã có Quyết định số 10660/QĐ-XPHC về việc xử phạt Công ty Lê Hoàng, do tự ý chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất ở tại thửa đất số 522, tờ bản đồ 03, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Tại đây, Công ty Lê Hoàng xây dựng nhà ở cho công nhân trên phần diện tích làm bãi tập kết vật liệu xây dựng; diện tích xây dựng là 51,5 m2.

UBND TP Thanh Hóa xử phạt Cty Lê Hoàng số tiền 8 triệu đồng, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm... Thời gian thực hiện là 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định.

Tiếp đó, ngày 8/12/2022, UBND thành phố Thanh Hóa có Quyết định số 12607/QĐ - KPHQ, buộc Công ty Minh Đạt thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ - CP ngày 28/1/2022.

Lý do, năm 2019, Công ty Minh Đạt đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng, gồm: Xây tường rào kết cấu gạch xây, xi măng dài 260 m, cao 2,4 m; xây dựng chòi lục giác dạng ô thoáng diện tích 10 m2; dựng hòn non bộ bằng đá diện tích 20 m2.

Các hạng mục vi phạm của Công ty Minh Đạt.

UBND TP Thanh Hóa buộc Công ty Minh Đạt phải phá dỡ các hạng mục công trình nói trên trong thời gian 10 ngày. Nếu công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, cả 2 công ty nói trên đều không thực hiện nghiêm túc các Quyết định của UBND TP Thanh Hóa.

Ngày 19/8/2024, UBND TP Thanh Hóa tiếp tục ban hành Quyết định số 7379/ QĐ-CCXP về "Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính" đối với Công ty Minh Đạt. Cụ thể, Tổ chức lực lượng cưỡng chế phá dỡ công trình không có giấy phép xây dựng tại thửa đất số 523, tờ bản đồ số 5, phương Đông Hải, thành phố Thành Hóa theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 12607/QĐ-KPHQ ngày 08/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.

Công ty cổ phần đầu tư phát tiển Lê Hoàng bị cơ quan chức năng xử phạt 8 triệu đồng, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Các hạng mục công trình phá dỡ, gồm: "Tường rào kết cấu gạch xây, dài 260 m, cao 2,4 m; chòi lục giác dạng ở thoảng diện tích 10 m2; hòn non bộ bằng đá diện tích 20 m2. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này. Mọi chi phí tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả Công ty Minh Đạt tự chi trả. Cùng ngày, UBND TP Thanh Hóa có Quyết định số 7380/QĐ-CCXP về "Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính" đối với Công ty Lê Hoàng.

Cụ thể, “Tổ chức lực lượng cưỡng chế buộc Công ty Lê Hoàng phôi phục lại tình trạng ban đầu của đất do vi phạm hành chính gây ra tại thửa đất số 522, tờ bản đồ 03, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Công trình phá dỡ là nhà nghỉ ca công nhân có diện tích 51,5 m2 là phần diện tích đất làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Thời gian thực hiện: 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty Lê Hoàng phải hoàn trả kinh phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật. Thế nhưng, đã gần 1 năm trôi qua, các hạng mục công trình vi phạm của 2 công ty nói trên vẫn ngang nhiên tồn tại như một sự thách thức?.

Sau nhiều lần TP Thanh Hóa ra văn bản xử lý, đến nay các hạng mục vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.

Như tin chúng tôi đã đưa, cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan gồm: Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "Thần đèn"), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ, cùng bị khởi tố về 2 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" quy định tại Điều 221 và Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Các bị can, Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy, Kế toán Công ty ALMA, cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Thúy; bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can còn lại.

Ngày 26/5/2025, Công an khám xét tại số nhà 05, đường Bùi Khắc Nhất (TP Thanh Hóa), là nơi đặt trụ sở của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh Đạt.

Nguyên nhân các đối tượng bị bắt là do vi phạm về khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống. Cụ thể, trữ lượng mỏ đất cho phép khai thác 400.000 m3/năm nhưng các đối tượng đã thực hiện khai thác lên đến 700.000 m3/năm. Cùng với đó, các đối tượng bán đất cho các đơn vị, doanh nghiệp với giá 66.000 đồng/m3, nhưng chỉ xuất hóa đơn 53.000 đồng/m3, để ra ngoài sổ sách 13.000 đồng/m3.

Đáng chú ý, liên quan đến vụ án trên, ngày 26/5/2025, cơ quan Công an khám xét 3 địa điểm tại TP Thanh Hóa, một trong số đó là số nhà 05, đường Bùi Khắc Nhất (TP Thanh Hóa), cũng là nơi đặt trụ sở của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh Đạt. Điều này khiến dư luận đặt nghi vấn, giữa Tuấn "thần đèn" và Công ty Minh Đạt chắc chắn có mối liên hệ nào đó!.