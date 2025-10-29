Khu trượt tuyết lớn nhất Việt Nam tại TP.HCM đột ngột đóng cửa

Sau 9 năm hoạt động, khu vui chơi tuyết Snow Town (TP.HCM) dừng hoạt động khiến nhiều người tiếc nuối.

Nguyên nhân đóng không được khu vui chơi chia sẻ.

Snow Town, khu vui chơi tuyết đầu tiên và lớn nhất Việt Nam tại TP.HCM, vừa thông báo đóng cửa từ ngày 28/10, sau 9 năm hoạt động. Trước đó, các bài đăng quảng bá dịch vụ trên fanpage vẫn duy trì đến tháng 9.

"Từ năm 2017 đến nay, Snow Town có cơ hội đồng hành cùng hàng triệu khách hàng. Mỗi nụ cười, kỷ niệm giữa nền tuyết trắng chính là điều quý giá nhất. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng, yêu mến và đồng hành. Dù hành trình mang tuyết về thành phố đã khép lại, Snow Town tin rằng những ký ức về thị trấn tuyết giữa lòng thành phố sẽ mãi đọng lại trong tim mỗi khách hàng", đại diện khu vui chơi này viết trên fanpage.

Việc ngừng kinh doanh không thông báo trước khiến người ngỡ ngàng. Bên dưới bài đăng là nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa kịp quay lại trượt tuyết, đặc biệt là khi Giáng sinh sắp đến. Số khác cũng kể lại những kỷ niệm đã có với khu vui chơi này.

"Tuổi thơ của tôi là những ngày vui chơi ở đây, năm nào cũng đến. Được mang ủng trượt tuyết, ngắm tuyết phun và xem chim cánh cụt biểu diễn. Dự định tháng 12 sẽ quay lại nhưng không kịp. Có lẽ do giá vé còn hơi cao nên khó duy trì", một người cho biết.

Ngoài các hoạt động vốn có, vào dịp Giáng sinh, khu vui chơi trang trí tiểu cảnh hoành tráng, có ông già Noel phát quà.

Mở cửa từ năm 2017, khu vui chơi tuyết Snow Town là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài nước, độ phủ sóng tương đương công viên văn hóa Đầm Sen và Suối Tiên. Những lớp tuyết bố trí trắng tinh, xốp mịn với độ dày khoảng 35 cm, nhiệt độ luôn giữ ở mức 18 độ C, được làm theo công nghệ tuyết tốt nhất Nhật Bản.

Không gian thiết kế thành 10 khu cá biệt, gồm sân khấu, thực tế ảo, gameshow, cầu trượt tuyết... Tại đây có nhiều hoạt động như trượt tuyết, trượt ski, nặn tuyết, ném tuyết, ngắm trời mưa tuyết... Bên ngoài là khu nhà hàng, cà phê. Mức giá vé khoảng 160.000-180.000 đồng/người, tùy theo ngày.