Khung cảnh bên trong bệnh viện khi cúm A bùng phát

Một người đàn ông được người nhà dìu vội vào khoa, khuôn mặt nhợt nhạt, sốt cao. Các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra và phát hiện ông khởi phát cơn nhịp nhanh trên thất, đồng thời dương tính với cúm A. Những ngày qua, các bác sĩ tại Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), căng mình tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự đến khám và cấp cứu do các bệnh lý đường hô hấp bùng phát.