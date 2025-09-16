Khủng hoảng béo phì ở Hàn Quốc

Một nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ béo phì ở người dân xứ sở kim chi trong độ tuổi 30-40 đã lên tới 42% và vẫn đang gia tăng.

"Thánh ăn Hàn Quốc" Yang Soobin từng chạm mốc 138 kg trước khi bước vào hành trình giảm cân. Ảnh: Yang Soobin.

Nghiên cứu cũng phát hiện khi cả cha lẫn mẹ đều béo phì, nguy cơ con cái bị béo phì cao gấp 5,9 lần; với trẻ em gái, rủi ro thậm chí cao gần gấp 7 lần theo Korea Times.

Nhóm biên soạn “Báo cáo Thực trạng Béo phì 2025” của Hiệp hội Nghiên cứu Béo phì Hàn Quốc (KSSO), do GS Han Kyung-do (Đại học Soongsil) dẫn đầu, đã phân tích dữ liệu từ các cuộc khám sức khỏe toàn diện của Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia (trong năm 2014-2023) và khảo sát dinh dưỡng quốc gia của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc.

Kết quả cho thấy tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành tăng từ 31% năm 2014 lên 38% năm 2023. Ở nam giới, tỷ lệ tăng từ 39% lên 50%; ở nữ giới, từ 24% lên 28%. Tình trạng béo phì nặng (BMI ≥ 35) hiện ảnh hưởng đến 3/100 nam thanh niên và 2/100 nữ thanh niên.

Năm 2023, tỷ lệ béo phì chung ở người lớn là 24% (nam 31%, nữ 18%). Nhóm tuổi 30-40 ghi nhận tỷ lệ cao nhất, cùng ở mức 42%, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sức khỏe của thế hệ trẻ.

Nghiên cứu về béo phì ở trẻ em cho thấy ảnh hưởng mạnh từ cha mẹ. Bé trai dễ bị béo phì nếu cha béo phì; bé gái chịu tác động lớn từ mẹ. Ở bé gái, tỷ lệ thừa cân/béo phì tăng vọt ở tuổi 16 và đạt đỉnh 27% ở tuổi 17.

GS Han cho biết: “Trong 10 năm qua, số nam thanh niên ở độ tuổi 20-30 mắc béo phì nặng đã tăng gấp 3, còn các ca béo phì ở trẻ em đã tăng hơn gấp đôi. Đây đang trở thành vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng. Béo phì không còn chỉ là lối sống cá nhân mà có thể phát triển thành bất bình đẳng sức khỏe liên thế hệ”.

Bài nghiên cứu với tiêu đề “Hành trình 10 năm của Báo cáo Béo phì Hàn Quốc: Xu hướng, Thành tựu và Định hướng Tương lai” đã được trình bày tại hội nghị khoa học gần đây của KSSO.

Theo báo cáo, người béo phì có nguy cơ mắc nhiều bệnh cao hơn so với người không béo phì: cao huyết áp (1,9 lần), tiểu đường (2,1 lần), rối loạn mỡ máu (1,5 lần), hội chứng chuyển hóa (3,1 lần), tăng axit uric máu (2,4 lần), thoái hóa khớp (1,5 lần), bệnh thận mạn (1,4 lần). Nguy cơ ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn cao nhất, gấp 5,2 lần.

Ngược lại, béo phì có liên quan đến tỷ lệ loãng xương thấp hơn đôi chút (0,8 lần). Tỷ lệ trầm cảm nhìn chung không khác biệt nhiều, nhưng phụ nữ béo phì có nguy cơ trầm cảm cao hơn 1,3 lần so với phụ nữ không béo phì.

Báo cáo nhấn mạnh trong tương lai cần tinh chỉnh phân loại BMI, tích hợp dữ liệu ung thư và di truyền, đồng thời tăng cường chiến lược phòng ngừa béo phì ở thanh thiếu niên.

“Báo cáo Thực trạng Béo phì” được xuất bản lần đầu năm 2016, nhằm định hướng chính sách y tế công cộng và thực hành lâm sàng. Phiên bản kỷ niệm 10 năm lần này được biên soạn bởi 17 giáo sư từ các trường: Soongsil, Seoul National, Korea, Sungkyunkwan, Catholic, Hanyang, Eulji và Gyeongsang National.