Khủng hoảng tại Porsche kéo lợi nhuận của cổ đông lớn nhất xuống thấp

Lợi nhuận của Porsche SE giảm mạnh khi khủng hoảng xe điện, nhu cầu sụt giảm tại Trung Quốc gián tiếp kéo ngành công nghiệp ôtô Đức vào giai đoạn khó khăn mới.

Khủng hoảng tại hãng xe sang Porsche (Porsche AG) đang tác động mạnh đến kết quả kinh doanh của Porsche SE - công ty mẹ và cổ đông lớn nhất của thương hiệu này. Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lợi nhuận sau thuế đã điều chỉnh của Porsche SE trong 3 quý đầu năm 2025 giảm hơn một phần ba so với cùng kỳ năm trước.

Với tình hình kinh doanh không hiệu quả của Porsche AG trong giai đoạn vừa qua, lợi nhuận của các cổ đông, đặc biệt là Porsche SE, đã sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, Porsche SE - tập đoàn do hai gia đình Porsche và Piech kiểm soát - ghi nhận lợi nhuận sau thuế điều chỉnh đạt 1,6 tỷ Euro (tương đương 1,87 tỷ USD ) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, giảm 36% so với năm 2024. Công ty cho biết kết quả này bị "ảnh hưởng đáng kể" bởi những khó khăn tại Volkswagen và Porsche, khi hai hãng đang phải gánh chi phí hàng tỷ Euro liên quan đến việc trì hoãn ra mắt xe điện mới, trong bối cảnh nhu cầu tại thị trường Trung Quốc, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số, đang sụt giảm mạnh.

Cấu trúc sở hữu phức tạp trong hệ sinh thái Volkswagen-Porsche cũng khiến kết quả của Porsche SE dễ bị tác động dây chuyền. Porsche SE hiện nắm giữ 12,5% cổ phần tại Porsche, trong khi Volkswagen Group là cổ đông chi phối phần còn lại. Porsche SE cũng là nhà đầu tư lớn nhất của Volkswagen với 31,9% cổ phần và 53,3% quyền biểu quyết.

Dù lợi nhuận sụt giảm, Giám đốc Tài chính Johannes Lattwein cho biết Porsche SE đã cải thiện cấu trúc tài chính, giúp công ty "duy trì khả năng chống chịu ngay cả trong môi trường đầy thách thức của ngành công nghiệp ôtô". Nợ ròng của tập đoàn trong chín tháng đầu năm giảm 3%, xuống còn 5 tỷ Euro.

Porsche SE vẫn giữ nguyên dự báo kết quả kinh doanh cả năm, sau khi đã hạ kỳ vọng vào tháng 9 do ảnh hưởng từ chiến lược tái cơ cấu của Porsche. Đồng thời, công ty cho biết đang xem xét đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, tận dụng làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng của các chính phủ châu Âu.

Dù những con số có vẻ ảm đạm, ban lãnh đạo Porsche khẳng định đây là kết quả của quá trình tái cấu trúc cần thiết nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Trong khi đó, ngành công nghiệp ôtô Đức tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực: chi phí chuyển đổi sang xe điện tăng cao, cạnh tranh gay gắt từ các hãng Trung Quốc, các rào cản thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng. Trái lại, các tập đoàn quốc phòng như Rheinmetall lại đang được hưởng lợi nhờ lượng đơn hàng tăng mạnh.

Trước đó, báo cáo tài chính mới nhất của hãng cho thấy lợi nhuận hoạt động đã giảm tới 99%, đánh dấu một giai đoạn đầy thử thách đối với thương hiệu thể thao danh tiếng của Đức. Hãng đã bổ nhiệm ông Michael Leiters làm tân CEO, thay thế ông Oliver Blume trong bối cảnh hãng xe thể thao Đức đang đối mặt với khủng hoảng chiến lược xe điện và sụt giảm doanh số toàn cầu.

Giới phân tích cũng nhấn mạnh rằng dù có lãnh đạo mới, những vấn đề cốt lõi, từ chiến lược xe điện cho đến thị trường Trung Quốc, vẫn cần được giải quyết tận gốc.

Sự tương phản này cho thấy một thực tế đáng lo ngại: các ông lớn ngành công nghiệp ôtô Đức - từng là biểu tượng của kỹ thuật và hiệu suất - đang phải vật lộn trong kỷ nguyên điện hóa, trong khi những lĩnh vực từng bị xem là ngách như quốc phòng lại trở thành điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế châu Âu.