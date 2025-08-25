Khuyến khích giảm 50% giá phòng cho khách mắc kẹt do bão số 5

Cát Hải (Hải Phòng) khuyến khích giảm 50% giá phòng cho du khách mắc kẹt do bão số 5, yêu cầu bảo đảm an toàn và chia sẻ khó khăn cùng khách trong thời gian lưu trú bắt buộc.

Khách sạn ở đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) sau khi cơn bão Yagi quét qua, tháng 9/2024. Ảnh: Lê Mạnh Hiệp.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, UBND đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn hỗ trợ tối đa, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho du khách đang lưu trú.

Trong đó, các khách sạn, nhà nghỉ, homestay được khuyến khích giảm 50% giá phòng đối với những du khách bị mắc kẹt, chưa thể di chuyển về đất liền.

Ngoài ra, các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cũng được yêu cầu giảm giá tối đa các dịch vụ khác, đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách trong thời gian lưu trú bắt buộc.

Chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh đồng hành cùng du khách.

Khách sạn, cửa hàng, quán ăn đồng loạt chằng néo trước khi cơn bão số 3 đổ bộ hồi tháng 7. Ảnh: Việt Linh.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động tàu du lịch, tàu cá, phà Đồng Bài - Cái Viềng, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, cùng các dịch vụ vui chơi giải trí trên biển, đảo từ 15h ngày 24/8.

Các lực lượng biên phòng được yêu cầu kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn trước 15h ngày 24/8; sẵn sàng phương án cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 15h ngày 25/8, vị trí tâm bão trên vùng bờ biển khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 14-15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15km/h.