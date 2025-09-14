Kia Morning lột xác ngoại hình, không còn là xe cỡ A rẻ nhất

Mẫu xe rẻ nhất của Kia tại Việt Nam có diện mạo mới ở đợt nâng cấp, giá bán cũng tăng vài chục triệu đồng.

Kia Việt Nam vừa giới thiệu bản nâng cấp của mẫu xe cỡ A gầm thấp Kia Morning. Ở bản mới, Kia Morning còn 2 phiên bản, nâng cấp ngoại hình, loại bỏ tùy chọn số sàn và giá bán cũng cao hơn so với trước.

Trong thông báo ra mắt, hãng xe Hàn Quốc gọi Kia Morning mới là mẫu xe đô thị thời trang dành cho khách hàng nữ. Mẫu xe cỡ nhỏ được tân trang ngoại hình, trang bị cụm đèn LED Starmap đặc trưng của thương hiệu, kết hợp lưới tản nhiệt mở rộng. Mâm xe 15 inch nay có họa tiết mới.

Khoang lái Kia Morning tiếp tục được trang bị hệ thống điều hòa tự động duy nhất trong phân khúc. Mẫu xe cỡ A thương hiệu Kia còn có màn hình giải trí kích thước 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa.

Bộ ghế ngồi Kia Morning bọc da, trong đó hàng 2 có thể gập 60:40 để tăng không gian chở đồ đến 1.010 lít. Hãng xe Hàn Quốc trang bị cho Morning 2 túi khí, camera lùi, cảm biến lùi, các tính năng an toàn như ABS, BA, EBD cùng cảm biến áp suất lốp.

Dưới nắp ca-pô Kia Morning vẫn là động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.25L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Ở đợt nâng cấp này, toàn bộ phiên bản Kia Morning sử dụng hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Kia Morning bản nâng cấp ra mắt khách hàng Việt Nam với 2 phiên bản, trong đó bản AT có giá 439 triệu đồng và bản GT-Line được bán với giá 469 triệu đồng. Giá bán này tăng 45-50 triệu so với trước.

Dòng xe Bản rẻ nhất (triệu đồng) Bản đắt nhất (triệu đồng) Hyundai Grand i10 360 455 Toyota Wigo 405 Kia Morning 439 469

Giá bán mới ở đợt nâng cấp cũng khiến Kia Morning không còn là lựa chọn xe xăng cỡ A rẻ nhất thị trường. Hyundai Grand i10 được bán tại Việt Nam với 6 phiên bản, giá từ 360 triệu đến 455 triệu đồng. Toyota Wigo còn duy nhất bản số tự động với giá 405 triệu đồng.

Kể từ tháng 5 đến nay, doanh số Kia Morning liên tục nằm dưới mốc 10 xe/tháng. Mẫu xe cỡ A thương hiệu Hàn Quốc cũng dần trở thành cái tên "quen mặt" trong top ôtô bán chậm nhất thị trường.

Tính đến hết tháng 7, Hyundai Grand i10 đang là xe cỡ A gầm thấp bán chạy nhất Việt Nam, doanh số đạt 1.857 xe.