Kia New Carnival nổi bật trong phân khúc SUV cao cấp cỡ lớn

Bứt phá doanh số ấn tượng ngay từ khi ra mắt, Kia New Carnival nhanh chóng chiếm lĩnh phân khúc SUV cỡ lớn và thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ thị trường.

Được giới thiệu từ giữa tháng 9/2024, Kia New Carnival nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường SUV cao cấp, phá kỷ lục doanh số với hơn 1.023 xe chỉ sau hai tuần.

Sức hút của mẫu xe SUV đẳng cấp

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), mẫu xe duy trì doanh số trung bình hơn 1.000 xe/tháng trong 3 tháng liên tiếp. Con số này minh chứng cho sự ổn định về sức hút và sự tin tưởng của khách hàng.

Kia New Carnival đáp ứng sự kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng Việt.

Không đơn thuần là phương tiện di chuyển, Kia New Carnival còn đáp ứng sự kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng Việt, đặc biệt về sự thoải mái, không gian rộng rãi giúp chuyến đi của gia đình trở nên trọn vẹn.

Anh Lê Phước Toàn (42 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Gia đình tôi cần sự thoải mái trong mọi chuyến đi, và Carnival đáp ứng tất cả: không gian rộng, tiện ích hiện đại, vận hành êm ái. Dù ở bất kỳ vị trí nào, các thành viên trong gia đình cũng đều cảm thấy rất dễ chịu”.

Động cơ và thiết kế mang đến giá trị vượt trội

Kiểu dáng SUV cỡ lớn của Kia Carnival đã thay thế hoàn toàn hình ảnh các mẫu xe thế hệ trước đây với diện mạo hiện đại và tinh tế. Đây không chỉ là mẫu xe đáp ứng kỳ vọng về phương tiện cao cấp dành cho gia đình mà còn được các doanh nhân, doanh nghiệp lựa chọn để phục vụ đối tác.

Ngoài việc sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, Kia New Carnival còn được trang bị khối động cơ Diesel Smartstream 2.2 lít, công suất 199 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp mạnh mẽ, giúp xe di chuyển mượt mà và ổn định trên mọi địa hình. Việc trang bị máy dầu cũng giúp mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, dưới 7 lít/100 km khi di chuyển trên đường hỗn hợp. Bên cạnh đó, với khung gầm thế hệ mới, Kia New Carnival không chỉ giảm thiểu độ rung mà còn mang lại trải nghiệm êm ái, đầm chắc.

Mẫu xe đáp ứng kỳ vọng về phương tiện cao cấp dành cho các doanh nhân.

Kiểu dáng xe thể thao, cứng cáp kết hợp với hệ thống dẫn động tối ưu giúp người lái cảm nhận được sự vững chãi và ổn định. Điều này là yếu tố quan trọng với các gia đình khi có người dễ say xe hoặc trẻ nhỏ cần một không gian yên tĩnh và thoải mái.

Kia New Carnival thể hiện ưu thế với hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS 2.0 cùng các tính năng nổi bật bao gồm: Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA 2.0); cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA); cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCA); cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe (PCA); cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn (SEA). Hệ thống 8 túi khí được tích hợp nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn, đảm bảo sự yên tâm tuyệt đối cho cả người lái và hành khách.

Anh Nguyễn Thế Ngọc (38 tuổi, Đồng Nai) chia sẻ: “Một trong những yếu tố thuyết phục tôi chọn Kia New Carnival là các trang bị an toàn hiện đại trên xe, giúp tôi xử lý mọi tình huống dễ dàng, đồng thời mang lại cảm giác an tâm cho gia đình”.

Thành công từ sự thấu hiểu người dùng

Không gian nội thất của Kia New Carnival tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên: khoang lái tinh tế và sang trọng được thiết kế khoa học, thông minh đáp ứng từ nhu cầu gia đình đến trải nghiệm cao cấp cho hành khách VIP. Mẫu xe sở hữu màn hình nối liền Panoramic, hệ thống điều hòa tự động thông minh và hệ thống loa Bose với âm sắc sống động cho mỗi hành trình thành trải nghiệm giải trí trọn vẹn.

Với cấu hình 7 hoặc 8 chỗ linh hoạt, Kia New Carnival gần như kiến tạo nên “không gian sống” đầy tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu thư giãn và kết nối của gia đình. Đặc biệt, chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của số đông khách hàng đã tạo nên thành công cho mẫu xe này.

Kia New Carnival 2024 sở hữu khoang nội thất rộng rãi, thích hợp cho các gia đình nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, Kia đã khéo léo tạo nên một sản phẩm cân bằng giữa tính thẩm mỹ, công nghệ hiện đại và giá trị sử dụng, khiến New Carnival trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn so với các mẫu xe khác trong tầm giá.

Với lợi thế được Thaco Auto lắp ráp trong nước, Kia New Carnival 2024 hiện có giá bán hấp dẫn nhất trong phân khúc, từ 1,299- 1,589 tỷ đồng với 4 phiên bản và được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km.

Sự xuất hiện của Kia New Carnival không chỉ mang lại làn gió mới cho phân khúc SUV cao cấp, mà còn thiết lập tiêu chuẩn mới về chất lượng và giá trị sử dụng, khẳng định vị thế bằng chính trải nghiệm mang đến cho người dùng.