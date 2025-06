Kia New Seltos ưu đãi đặc biệt 55 triệu đồng, giá từ 569 triệu đồng

Thaco Auto triển khai chương trình ưu đãi dành cho dòng xe Kia New Seltos, với mức giảm đến 55 triệu đồng cùng nhiều quà tặng tại đại lý trên toàn quốc.

Chương trình ưu đãi được áp dụng trong tháng 6, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí lăn bánh khi sở hữu Kia New Seltos - mẫu xe nổi bật trong phân khúc SUV đô thị với thiết kế thời thượng, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và giá bán cạnh tranh, chỉ từ 569 triệu đồng.

Cụ thể, trong nhóm sử dụng động cơ tăng áp, New Seltos 1.5 Turbo GT-Line được giảm 40 triệu đồng, còn 724 triệu đồng sau ưu đãi. New Seltos 1.5 Turbo Luxury là phiên bản có mức ưu đãi cao nhất, giảm tới 55 triệu đồng, đưa giá bán còn 659 triệu đồng. Trong khi đó, New Seltos 1.5 Turbo Deluxe được ưu đãi 40 triệu đồng, giá sau giảm là 614 triệu đồng.

Ở nhóm động cơ hút khí tự nhiên 1.5L, New Seltos 1.5L Premium có giá sau ưu đãi là 709 triệu đồng (giảm 40 triệu đồng), còn New Seltos 1.5L Luxury được giảm 55 triệu đồng, còn 644 triệu đồng. New Seltos 1.5L Deluxe giảm 40 triệu đồng, đưa giá xuống còn 599 triệu đồng. Cuối cùng, New Seltos 1.5L AT được ưu đãi 30 triệu đồng, mức giá sau giảm còn 569 triệu đồng.

Kia New Seltos nổi bật với thiết kế thời trang, công nghệ hiện đại.

Với doanh số hơn 40.500 xe Kia Seltos đã bàn giao cho khách hàng trên toàn quốc tính đến hiện tại, Kia New Seltos tiếp tục là một trong những mẫu SUV đô thị bán chạy hàng đầu phân khúc B. Kia New Seltos tạo sức hút nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, khả năng vận hành mạnh mẽ, tiện nghi cao cấp và công nghệ hàng đầu.

Đặc biệt, khả năng vận hành mạnh mẽ là điểm vượt trội của mẫu xe này. Kia New Seltos là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị tùy chọn động cơ Smartstream 1.5 Turbo kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT). Ngoài ra, xe có phiên bản tùy chọn động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, đi kèm hộp số tự động vô cấp (CVT), mang đến khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Xe hỗ trợ 3 chế độ lái (Normal/Eco/Sport) và 3 chế độ địa hình (Snow/Mud/Sand) trên tất cả phiên bản, cho phép người lái linh hoạt điều chỉnh.

Kia New Seltos sở hữu nhiều trang bị hàng đầu phân khúc.

Kia New Seltos được trang bị tiện ích cao cấp như màn hình đôi nối liền Panoramic, tích hợp kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây, giúp quá trình thao tác nhanh chóng và thuận tiện; phanh tay điện tử và Auto Hold giúp tối ưu không gian, hỗ trợ tốt khi di chuyển trong đô thị; ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp làm mát hàng ghế trước...

Hệ thống khung gầm trên Kia New Seltos được tinh chỉnh gia tăng thép cường lực tại nhiều vị trí, giúp xe vận hành ổn định, đầm chắc, tăng khả năng kiểm soát khi di chuyển trên nhiều loại địa hình.

Mẫu xe còn tích hợp hệ thống trang bị an toàn hiện đại bao gồm chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESC), khởi hành ngang dốc (HAC), camera lùi, cảm biến đỗ xe phía sau và 6 túi khí.

Kia New Seltos được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn thông minh ADAS trên xe có tính năng nổi bật như cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), điều khiển hành trình thích ứng thông minh Stop and Go (SCC), cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường (LFA), cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LKA)…

Với hàng loạt ưu điểm vượt trội cùng chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 6, Kia New Seltos là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng đang tìm kiếm mẫu xe không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, hiện đại của chủ sở hữu.

Bên cạnh chương trình ưu đãi, khách hàng còn được hưởng chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, cùng dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu tại hệ thống hơn 100 showroom, đại lý trên toàn quốc.