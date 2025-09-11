Kia nhá hàng Sorento và Morning mới

Sau thời gian khá dài, Kia Sorento và Kia Morning đã chuẩn bị có bản nâng cấp, thay đổi đáng kể về ngoại hình.

Trên fanpage chính thức, Kia Việt Nam thông báo chuẩn bị ra mắt 2 sản phẩm mới, sở hữu thiết kế mới và công nghệ mới.

Dù nội dung bài đăng không đề cập đến tên gọi của bất kỳ mẫu xe nào, nhiều người dùng nhanh chóng nhận ra trong ảnh là Kia Morning và Kia Sorento.

Hình ảnh nhá hàng của Kia Việt Nam cũng không tiết lộ quá nhiều chi tiết về bộ đôi này, nhưng cả Kia Morning lẫn Kia Sorento mới đều có cụm đèn pha đặt dọc tương tự Kia Carnival. Dải đèn LED ban ngày dạng Star-map tiếp tục là đặc trưng nhận diện của ôtô thương hiệu Kia.

Các đường nét hiện tại cho thấy Kia Morning nhiều khả năng sẽ thừa hưởng đường nét thiết kế từ SUV điện Kia EV9. Kia Sorento lại sở hữu kiểu lưới tản nhiệt tương tự mẫu MPV cỡ lớn Kia Carnival.

Trên Kia Sorento bản nâng cấp đã có mặt tại các thị trường nước ngoài, khoang lái của xe được trang bị cụm màn hình cong, gồm 2 màn hình đồng kích thước 12,3 inch, đặt nổi trên táp-lô.

Kia Sorento bản facelift tại các thị trường nước ngoài. Ảnh: Kia.

Xe có thêm sưởi vô lăng, ghế lái nhớ vị trí, sưởi và thông gió ghế trước. Điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 12 loa Bose hay sạc không dây, cần số điện tử dạng núm xoay cũng có mặt trên Kia Sorento mới.

Kia Sorento có phiên bản trang bị động cơ xăng SmartStream 2.5G cung cấp công suất tối đa 177 mã lực, mô-men xoắn cực đại 232 Nm. Các bản dầu trang bị động cơ SmartStream 2.2D, sản sinh công suất tối đa 198 mã lực, mô-men xoắn cực đại 440 Nm.

Còn với Kia Morning, bản nâng cấp của mẫu xe cỡ nhỏ được giới thiệu tại Hàn Quốc với đồng hồ TFT kích thước 4,2 inch nằm sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm 8 inch đặt nổi trên táp-lô. Ở bản cao nhất, Kia Morning được trang bị hệ thống điều hòa tự động.

Kia Morning sắp có bản nâng cấp sau thời gian dài. Ảnh: Kia.

Khác với động cơ xăng 1.25L (83 mã lực, 122 Nm) trên Kia Morning ở Việt Nam hiện tại, Kia Morning tại quê nhà Hàn Quốc được trang bị động cơ 1.0L, cung cấp công suất tối đa 76 mã lực, mô-men xoắn cực đại 95 Nm.

Nhiều khả năng khi ra mắt bản mới tại Việt Nam, Kia Morning sẽ tiếp tục sử dụng động cơ 1.25L với thông số giữ nguyên.

Theo thông tin đăng tải trên trang chủ Kia Việt Nam, mẫu hatchback cỡ A Kia Morning hiện còn 2 phiên bản, giá bán lần lượt 349 triệu và 424 triệu đồng.

Kia Sorento bản Xăng và Dầu có giá từ 939 triệu đồng đến 1,119 tỷ đồng . SUV cỡ D thương hiệu Kia còn có thêm các biến thể Hybrid và Plug-in Hybrid, giá bán dao động từ 1,149 tỷ đến 1,399 tỷ đồng .

Sau 7 tháng đầu năm, Kia Morning bán được 181 xe tại Việt Nam, là một trong những mẫu xe có doanh số kém nhất thị trường. Kia Sorento ghi nhận doanh số lũy kế 516 xe, bị bỏ xa bởi các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest, Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8.