Kia Sonet thêm phiên bản giá rẻ - chìa khóa cơ, không cảm biến lùi

  • Thứ sáu, 12/9/2025 08:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mẫu SUV cỡ A của Kia bổ sung phiên bản, cắt bớt trang bị và được bán với giá dưới 500 triệu đồng.

Trên website chính thức, Kia Việt Nam thông báo bổ sung phiên bản 1.5 AT cho mẫu SUV cỡ A Kia Sonet. Giá bán của phiên bản mới ở mức 499 triệu đồng, tương đương bản tiêu chuẩn của Hyundai Venue.

Trên Kia Sonet 1.5 AT, xe vẫn được trang bị cụm đèn định vị Star-map đặc trưng thương hiệu. Đèn pha, đèn chạy ban ngày và đèn hậu của phiên bản này ở dạng halogen, tuy nhiên Sonet 1.5 AT vẫn có tính năng đèn pha tự động.

Tương tự phiên bản Deluxe, Kia Sonet 1.5 AT sử dụng vô lăng urethane, tuy nhiên bộ ghế bọc chất liệu simili thay vì bọc da như các phiên bản cao hơn.

Trên táp-lô, Kia Sonet 1.5 AT được trang bị màn hình đa thông tin dạng LCD kích thước 4,2 inch, cùng với màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hệ thống điều hòa trên phiên bản này chỉnh cơ, hàng ghế sau vẫn được trang bị cửa gió điều hòa riêng. Kia Sonet 1.5 AT khởi động bằng chìa khóa cơ.

Phiên bản rẻ nhất của Kia Sonet không có các cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, dù vẫn được trang bị camera lùi. Các tính năng như cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình hay hỗ trợ giới hạn tốc độ đều không khả dụng trên Sonet 1.5 AT.

Kia Sonet anh 1

Bên dưới nắp ca-pô, Kia Sonet 1.5 AT vẫn sử dụng động cơ Smartstream 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Sức mạnh động cơ truyền xuống trục trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT.

Mâm xe kích thước 16 inch, trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Với giá bán 499 triệu đồng, Kia Sonet cùng với Hyundai Venue đang là những SUV cỡ A sở hữu giá khởi điểm thấp nhất thị trường. Sau đợt điều chỉnh gần nhất, Toyota Raize hiện có giá 510 triệu đồng.

Phân khúc này còn có SUV điện VinFast VF 5, hiện được bán với duy nhất tùy chọn kèm pin ở mức giá 529 triệu đồng.

