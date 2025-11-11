Kia Telluride mới lộ diện - khi xe Hàn bị 'Range Rover' hóa

|
Kia vừa tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về bản nâng cấp của mẫu SUV 3 hàng ghế Kia Telluride. Các thay đổi chủ yếu ở phần đầu xe, cùng với thiết kế thân xe giờ đây mang lại cảm giác tương đồng mẫu SUV hạng sang Range Rover.
|
Kia Telluride 2027 sở hữu thiết kế vuông vắn. Cụm lưới tản nhiệt ở phần đầu xe được thiết kế lại, cao hơn, rộng hơn, mở rộng ra đến đèn pha và có họa tiết khác nhau giữa các phiên bản - chẳng hạn gồm các thanh dọc trên bản SXP (ảnh trái) hay ô vuông ở bản X-Pro (ảnh phải).
|
Cụm đèn chiếu sáng chính của Kia Telluride vẫn đặt dọc 2 bên nhưng nay có thay đổi ở phần họa tiết. Trên phiên bản X-Pro, xe có thêm 2 móc cứu hộ màu cam đặt trên cản trước.
|
Kia Telluride 2027 có phần tương đồng Range Rover khi nhìn ngang. So với bản tiền nhiệm, mẫu SUV 3 hàng ghế tăng thêm 580 mm chiều dài tổng thể, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe cũng nhỉnh hơn gần 750 mm.
|
Cụm đèn hậu cũng đặt dọc, tương tự thiết kế đèn chiếu sáng chính phía đầu xe. Logo thương hiệu cùng tên xe bố trí trên cửa hậu.
|
Chiều dài cơ sở tăng thêm giúp khoang lái Kia Telluride 2027 có phần rộng rãi hơn so với bản tiền nhiệm. Nội thất 2 tông màu là tùy chọn có ở các phiên bản cao.
|
|
Kia Telluride 2027 được trang bị cụm màn hình kép đặt sau vô lăng và kéo dài đến trung tâm táp-lô, tuy nhiên chưa rõ kích thước. Nhiều chất liệu cao cấp được hãng xe Hàn Quốc sử dụng cho táp-lô, tapi cửa và phần yên ngựa.
|
Thông tin chi tiết về hệ truyền động của Kia Telluride mới chưa được xác nhận. Hyundai Palisade - mẫu xe chia sẻ chung nền tảng với Telluride - vừa có bản nâng cấp gần đây với 2 tùy chọn hệ truyền động, gồm hybrid 2.5L tăng áp và V6 3.5L. Nhiều khả năng mẫu SUV 3 hàng ghế của Kia cũng có thiết lập tương tự.
|
Kia Telluride 2027 sẽ chính thức được giới thiệu tại triển lãm Los Angeles Auto Show diễn ra cuối tháng này. Giá bán sẽ được tiết lộ sau, nhưng nhiều khả năng Telluride mới sẽ được niêm yết cao hơn mức hiện tại - khởi điểm 37.885 USD và cao nhất 55.180 USD.
