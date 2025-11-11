Kia Telluride mới lộ diện - khi xe Hàn bị 'Range Rover' hóa

Kia Telluride 2027 sở hữu thiết kế vuông vắn. Cụm lưới tản nhiệt ở phần đầu xe được thiết kế lại, cao hơn, rộng hơn, mở rộng ra đến đèn pha và có họa tiết khác nhau giữa các phiên bản - chẳng hạn gồm các thanh dọc trên bản SXP (ảnh trái) hay ô vuông ở bản X-Pro (ảnh phải).