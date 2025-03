Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

Trong thế giới ảo đầy cạm bẫy, tội phạm mạng không ngừng nâng cao "tay nghề" với những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, khiến người dùng mạng xã hội, đặc biệt là phụ nữ cô đơn, dễ dàng sập bẫy. Mới đây, cơ quan điều tra đã triệt phá một đường dây lừa đảo quốc tế với kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin", chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân.

Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này đã khởi tố 50 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và làm nhiệm vụ TikTok. Tổ chức này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, trong đó có nạn nhân mất đến 20 tỷ đồng .

Bằng tài khoản Facebook ảo, chúng tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, lịch lãm, giàu có để tiếp cận "con mồi". Nạn nhân là những phụ nữ trung niên, đơn thân, cô đơn, khao khát tình cảm.

Những đối tượng trong đường dây được đào tạo, hướng dẫn các kịch bản lừa đảo chi tiết. Kịch bản lừa đảo được chia thành 7 ngày, mỗi ngày đều có mục tiêu rõ ràng, đánh vào tâm lý nạn nhân.

Theo lời khai của các đối tượng, kịch bản 7 ngày "thao túng tâm lý" diễn ra như sau:

Ngày 1-2: Bắt đầu bằng những tin nhắn làm quen, hỏi han đầy quan tâm, tạo thiện cảm. Ngày 3-4: Gửi ảnh cuộc sống sang chảnh, chia sẻ những lời đường mật, tâm sự về khát khao hạnh phúc gia đình. Ngày 5-6: Gợi ý đầu tư tiền điện tử với lợi nhuận "khủng", cam kết sinh lời nhanh chóng. Ngày 7: Khi "con mồi" đã cắn câu, chúng tiếp tục thao túng tâm lý để nạn nhân đầu tư với số tiền lớn hơn.

Ban đầu, nạn nhân sẽ được hưởng chút lợi nhuận nhỏ để củng cố lòng tin. Nhưng khi đã "rót" số tiền lớn, ứng dụng giao dịch sẽ báo lỗi, yêu cầu nạn nhân nạp thêm phí. Lúc này, "con mồi" đã hoàn toàn sập bẫy, hoảng loạn, vay mượn khắp nơi để nạp thêm tiền, cuối cùng mất trắng.

Nhiều nạn nhân sau khi phát hiện bị lừa đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, suy sụp tinh thần. Điển hình là một phụ nữ quê ở Hà Tĩnh đã bị lừa số tiền lên đến 500 triệu đồng. Khoảng tháng 9/2024, người phụ nữ này kết bạn với một tài khoản Facebook tự xưng là "doanh nhân thành đạt" đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Người này thường xuyên nhắn tin quan tâm, chia sẻ, đánh trúng tâm lý của nạn nhân.

Sau một thời gian, "doanh nhân" này rủ chị đầu tư vào sàn tiền điện tử Bitcoin. Tin lời, chị đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền lên đến 500 triệu đồng. Ban đầu, chị được rút cả gốc lẫn lãi, tạo lòng tin. Sau đó, các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau để yêu cầu chị chuyển thêm tiền và chiếm đoạt. Liên lạc với người bạn trai "doanh nhân", chị tá hoả khi tài khoản bị khóa.

Không chỉ dừng lại ở những kịch bản tình cảm, tội phạm mạng còn sử dụng cả hình thức kinh doanh trá hình để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn với chiêu thức "Casino Bay Sands" do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu.

Nhóm tội phạm này thuê nhà nguyên căn để lập "công ty", hoạt động chuyên nghiệp với các bộ phận quản lý, hậu cần, sale.... Các nhân viên được tuyển dụng chủ yếu là người Việt Nam, bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo, nếu không sẽ bị phạt tiền, đánh đập, chích điện.

Nhân viên "sale" được giao nhiệm vụ dùng tài khoản Facebook ảo để tiếp cận, làm quen với khách hàng. Chúng giả danh là người làm việc cho các tập đoàn lớn, sau đó dẫn dụ nạn nhân tham gia cá cược online trên trang web "Casino Bay Sands". Ban đầu, nạn nhân sẽ được tạo điều kiện để thắng cược và rút tiền dễ dàng. Khi đã "say mồi", hệ thống sẽ khóa tài khoản, yêu cầu người chơi nạp thêm tiền để "giải phóng".

Với thủ đoạn tinh vi này, đường dây lừa đảo "Casino Bay Sands" đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước.

Tội phạm lừa đảo mạng thường có kịch bản sẵn. Các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay bao gồm giả mạo người thân, giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước, công an, điện lực... Ngoài ra, còn có các hình thức lừa đảo tinh vi hơn như dụ dỗ nạn nhân tham gia các sàn đầu tư, làm nhiệm vụ hoặc hẹn hò qua mạng.

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), đại diện Chongluadao.vn, với sự hỗ trợ của AI, kẻ lừa đảo có thể dễ dàng vượt qua các rào cản ngôn ngữ, địa lý, thực hiện các hành vi lừa đảo xuyên biên giới. Các hình thức giả mạo cũng ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.