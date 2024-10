Kiếm được 5 triệu USD nhờ tìm thấy những đồng bạc cách đây 1.000 năm

Kho báu gồm 2.584 đồng bạc từ thời kỳ chinh phạt của người Norman vào thế kỷ 11 đã được những thợ săn kho báu tìm thấy và bán với giá 5 triệu USD.

2.584 đồng xu bạc được các thợ săn kho báu tìm thấy.

Tháng 1/2019 , Adam Staples và Lisa Grace đã tìm thấy phần lớn số tiền xu này, ước tính có từ khoảng những năm 1066-1068, cùng với 5 người phát hiện kim loại nghiệp dư khác ở khu vực Chew Valley, cách thành phố Bristol (Anh) gần 20 km về phía nam, NBC đưa tin.

Staples nói rằng ông và những người phát hiện khác rất tự hào khi tìm thấy một phần lịch sử quan trọng như vậy. Ông cho biết số tiền thu được sẽ được chia cho chủ đất.

Những đồng tiền này được South West Heritage Trust của Anh, tổ chức độc lập hỗ trợ các di tích lịch sử, mua lại với nguồn tài trợ từ hai tổ chức từ thiện là National Lottery và Art Fund. Với giá 5 triệu USD , nó trở thành phát hiện có giá trị cao nhất của đất nước mà những người săn kho báu từng tìm thấy.

Việc khai quật những đồng tiền được sử dụng cách đây gần 1.000 năm là cực kỳ hiếm. Rory Naismith, giáo sư về lịch sử Anh thời trung cổ tại Đại học Cambridge, cho biết đây là một khám phá rất thú vị.

Naismith cho biết bộ sưu tập tiền xu này có giá trị tương đương 50.000 USD theo sức mua hiện nay, một mức thu nhập hàng năm đáng kể ở nước Anh thời trung cổ, cho thấy nó thuộc về một nhóm hoặc cá nhân giàu có.

Những đồng tiền này có thể đã được chôn để bảo quản an toàn, một phương pháp phổ biến vào thế kỷ 11. Các nhà sử học cho rằng việc chúng không bao giờ được chủ sở hữu đào lên có thể vì đã bị mất hoặc bị bỏ rơi vì trận Hastings và cuộc chinh phạt của người Norman. Đây là giai đoạn hỗn loạn và di dời lớn bắt đầu từ năm 1066, khi một đội quân do William the Conquerer của Normandy, Pháp chỉ huy, xâm lược và chiếm đóng nước Anh.

Người phụ trách khảo cổ học của Quỹ Di sản Tây Nam, Amal Khreisheh, đang cầm một trong những đồng xu Norman.

Số tiền cổ sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Anh ở London vào ngày 26/11 trước khi được chuyển đến các bảo tàng khác ở Anh và cuối cùng nằm trong bộ sưu tập cố định tại Bảo tàng Somerset, gần nơi chúng được phát hiện.

Phát hiện này, được mô tả trong thông cáo báo chí chung của các tổ chức từ thiện là "chưa từng có", đã được báo cáo cho Chương trình Cổ vật di động của Bảo tàng Anh, nơi ghi lại những phát hiện khảo cổ do công chúng thực hiện.

Theo Đạo luật Kho báu năm 1996 của Vương quốc Anh, thợ săn kho báu phải báo cáo phát hiện khảo cổ cho nhân viên điều tra địa phương trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát hiện.

Sam Astill, Tổng giám đốc điều hành của South West Heritage Trust, cho biết trong một tuyên bố: "Kho báu này tượng trưng cho một thời khắc quan trọng trong lịch sử nước Anh và chúng tôi rất vui mừng khi thực hiện thương vụ này để các thế hệ mai sau có thể tận hưởng".

Aleks McClain, nhà khảo cổ học thời trung cổ, đã ca ngợi việc quỹ thu thập được những đồng tiền này. Bà chia sẻ với NBC trong email rằng: "Một bộ sưu tập quý hiếm như thế này cần được lưu giữ cẩn thận, vì đây sẽ là nguồn tài nguyên tuyệt vời cho nghiên cứu khảo cổ học trong tương lai về tiền xu và để hiểu rõ hơn về thời kỳ chinh phục của người Norman".