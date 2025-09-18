Kiểm soát hành trình thích ứng có giúp tiết kiệm xăng?

Trái với suy đoán của nhiều người, hệ thống Cruise Control/Adaptive Cruise Control (kiểm soát hành trình/kiểm soát hành trình thích ứng) không giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe ôtô.

Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) vốn không còn xa lạ với người lái xe, nhưng ngày nay, phần lớn các mẫu xe mới đều được trang bị kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control - ACC).

Từng là tùy chọn dành riêng cho các mẫu xe sang đắt đỏ, chức năng kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) giờ đây đã được phổ biến trên nhiều dòng xe phổ thông, hoặc chủ xe có thể dễ dàng tự nâng cấp.

Công nghệ này tự động điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và đặc biệt hữu ích khi di chuyển đường dài. Ngay cả những mẫu xe phổ thông cũng đã tích hợp tính năng này từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều tài xế đặt ra là: ACC ảnh hưởng thế nào đến mức tiêu hao nhiên liệu - giúp tiết kiệm hay gây tốn hơn?

Một nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí Nature Communications cuối năm ngoái đã phần nào giải đáp thắc mắc này. Kết quả cho thấy việc sử dụng kiểm soát hành trình thích ứng có xu hướng làm tăng nhẹ mức tiêu hao nhiên liệu.

Khác với kiểm soát hành trình (Cruise Control) tiêu chuẩn, kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) sử dụng thông tin từ radar, laser hay camera đa nhiệm để đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Theo thử nghiệm của tạp chí này, khi kích hoạt ACC, mức tiêu hao trung bình tăng khoảng 0,26 L/100 km. Về tổng thể, mức tăng này chiếm khoảng 2% so với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 14,7 L/100 km.

Nghiên cứu cũng chỉ ra nhiều yếu tố tác động đến hiệu quả của ACC. Ở những tài xế thường tăng tốc đột ngột, việc ACC tăng tốc chậm và đều đặn hơn có thể giúp duy trì vòng tua hợp lý, từ đó giảm hao phí nhiên liệu. Nhưng trong đa số trường hợp, Cruise Control, bao gồm cả loại thường lẫn thích ứng, đều không hiệu quả bằng việc lái xe thủ công.

ACC hoạt động độc lập có thể gây tốn xăng hơn trường hợp có phương tiện ở phía trước. Khi đó, khả năng duy trì khoảng cách ổn định và hạn chế thao tác tăng giảm tốc độ đột ngột giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Điểm thú vị là khi xe chạy trong điều kiện không có phương tiện phía trước, ACC thường khiến xe tiêu hao nhiều hơn. Ngược lại, khi có xe dẫn đầu (trừ tình huống phải phanh gấp), ACC lại mang đến một số lợi ích, giúp mức tiêu hao cải thiện đôi chút nhờ khả năng duy trì khoảng cách ổn định và hạn chế thao tác tăng giảm tốc độ đột ngột.

Dù vậy, yếu tố an toàn mới là lý do chính để nhiều người lựa chọn ACC. Công nghệ này không thể đảm bảo ngăn chặn mọi tai nạn, nhưng rõ ràng giúp giảm nguy cơ va chạm từ phía trước và sau, những tình huống mà chi phí khắc phục chắc chắn lớn hơn nhiều so với vài phần trăm nhiên liệu tiết kiệm được.

Mục đích lớn nhất của ACC là sự an toàn của tài xế và hành khách, giúp giảm thiểu việc va chạm khi di chuyển trên hành trình dài. Để tiết kiệm nhiên liệu, người lái cần lựa chọn chế độ hoặc phong cách lái phù hợp.

Tóm lại, ACC không biến chiếc xe trở nên "siêu tiết kiệm", nhưng cũng không ngốn xăng quá mức. Việc sử dụng hay không vẫn tùy thuộc vào ưu tiên của người lái: nếu muốn tiết kiệm nhiên liệu triệt để, việc giảm tốc độ có thể mang lại hiệu quả rõ ràng hơn; còn nếu ưu tiên sự an toàn và thoải mái, ACC là lựa chọn phù hợp nhất.