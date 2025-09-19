Kiếm tiền nhờ nuôi hàng trăm đàn kiến kiểng ở TP.HCM

"Bộ khùng hay sao mà nuôi kiến?" là phản ứng Minh Nhựt nhận được sau khi người thân biết anh nuôi "kiến bonsai" làm thú cưng.

Tối 17/9, trước chuyến công tác nước ngoài một ngày, anh Nguyễn Tấn Minh Nhựt (sinh năm 1991, phường An Lạc, TP.HCM) vẫn lọ mọ khoan, đục bê tông làm hộp nuôi kiến cho kịp đơn hàng ngày hôm sau.

Nói với Tri Thức - Znews, Minh Nhựt cho biết thoạt đầu, anh chưa có khái niệm về nghề nuôi kiến, chính sự cần mẫn của kiến thợ khi chăm sóc con non giữ chân người đàn ông này. Bản thân anh cũng không ngờ đàn kiến nhỏ trong thau 6 năm trước lại mở ra sự nghiệp nuôi kiến đến tận bây giờ.

Hiện, Minh Nhựt sở hữu hơn 40 loài kiến khác nhau tại Việt Nam từ dòng kiến dễ nuôi như kiến đen khổng lồ (hay kiến thợ mộc), kiến ăn hạt đến loài kiến quân lính, kiến dệt lá, thậm chí dòng kiến mật với cái bụng phình to thích hợp để làm cảnh.

"Tôi muốn quan sát thêm tập tính xã hội của đàn kiến trong môi trường nhân tạo, cách chúng vận chuyển thức ăn, phân chia công việc...", Minh Nhựt cho hay.

Bị nói "khùng" vì nuôi kiến

Những ngày đầu tập tành nuôi kiến, Minh Nhựt đối mặt khó khăn khi 100 con thì chỉ khoảng 10 con có thể phát triển thành đàn. Nhưng hơn cả, anh nhận về cả lời gièm pha của những người xung quanh, thậm chí sự phản đối từ chính người thân.

"Nhiều người nói tôi bị khùng, hết chuyện làm đi nuôi kiến. Nhưng nghe chửi bới riết rồi cũng thành quen", Minh Nhựt cười nói.

Kiến mật trong môi trường sống nhân tạo. Ảnh: Tank kiến Việt Nam.

Minh Nhựt cho biết thêm sự ác cảm của một số người về kiến là điều dễ hiểu bởi chúng sống dưới đất và thường bâu vào thức ăn. Tuy nhiên theo anh, kiến sống rất sạch sẽ. Chúng thường xuyên vệ sinh cơ thể, dọn dẹp tổ, tha rác ra xa khu sinh hoạt và mai táng những con kiến đã chết để tránh lây lan mầm bệnh.

Tương tự thú chơi cá cảnh hay chơi chim, chi phí để mua kiến khá rẻ và đa dạng từ vài chục nghìn đến vài trăm một đàn, thậm chí nhiều người sẵn sàng chi 4-20 triệu đồng/đàn để thỏa mãn đam mê.

Ngoài quan sát tập tính xã hội hóa cao của loài kiến, theo Minh Nhựt, việc xây nhà cho kiến là điểm thu hút bậc nhất của thú vui này và cũng là phần "ngốn tiền" nhất khi theo đuổi bộ môn này.

Một ngôi nhà kiến quy mô do anh Minh Nhựt thực hiện. Ảnh: Tank kiến Việt Nam.

Minh Nhựt tiết lộ thêm trại kiến nhân tạo thường có 2 khu vực chính.

Một là phần tổ (nest), nơi kiến sinh sống, sinh sản và phát triển, được làm từ một loại xi măng xây dựng. Hai là thế giới bên ngoài (outworld) mô phỏng môi trường bên ngoài tổ, được bao bọc bởi các lớp mica trong suốt. Đây chính là khu vực để kiến thợ tìm kiếm thức ăn, nước uống. Hộc đựng thức ăn và hộc dành cho kiến gom rác, thức ăn thừa được đặt bên hông trại.

Nguồn thu nhập chính

Khi sự ác cảm xung quanh dần lắng xuống, thú vui nuôi kiến đã trở thành kênh kiếm tiền bền vững của Minh Nhựt. Anh cho biết ngày càng đông người tìm đến bộ môn này để giải tỏa căng thẳng. Cộng đồng những người nuôi kiến cũng không kém cạnh nuôi cá cảnh hay chơi chim.

Minh Nhựt cho biết kiến tương đối dễ nuôi. Chi phí chăm bẵm cho đàn kiến khoảng 30.000 đồng/tháng, bởi lượng thức ăn duy trì đàn kiến cả trăm con chỉ bằng một hạt đậu.

"Bạn có thể bổ sung dinh dưỡng cho kiến bằng nước đường, các loại côn trùng mua từ tiệm cá cảnh. Một số loài đặc thù hơn sẽ ăn hải sản, tôm, cá", Minh Nhựt cho hay.

Việc chăm sóc kiến cũng nhàn nhã. Cách 3 ngày, Minh Nhựt cho chúng ăn một lần và dọn vệ sinh tổ. Vào những ngày vắng khách, ngồi quan sát từng con kiến thực hiện nhiệm vụ giúp anh giải tỏa căng thẳng, đồng thời học tập thế giới siêu tổ chức của chúng.

Minh Nhựt cùng cộng sự lên núi tìm kiếm chúa hồi tháng 3. Ảnh: Tank kiến Việt Nam.

"Tôi có thể quan sát đàn kiến cả ngày. Học tập cách chúng phân chia công việc như kiến chúa đẻ trứng, kiến thợ chăm ấu trùng, kiến lính bảo vệ tổ", Minh Nhựt nói.

Ngoài ra, theo anh, người nuôi có thể tìm hiểu thêm về vòng đời sinh học và phản ứng môi trường (ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ) của kiến cận cảnh thông qua môi trường nhân tạo.

Tuy nhiên, việc nuôi kiến cũng có nhiều rủi ro và đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Một đàn kiến không thể phát triển nếu không có kiến chúa. Do đó, Minh Nhựt cho biết người nuôi cần duy trì môi trường yên tĩnh và nhiệt độ thích hợp, tránh làm kiến chúa hoảng loạn. Đặc biệt là kiểm tra sự hiện diện của ký sinh trùng.

"Khi để xổng một chú kiến thợ, tôi phải lần mò bắt lại bằng được để duy trì nếp sống của cả đàn", chủ nhân hơn 40 loài kiến cho hay.