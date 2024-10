Kiểm tra 3 tụ điểm ăn chơi, phát hiện nhiều người sử dụng ma túy

Công an TP Hải Phòng có thông tin chính thức về việc trong cùng một đêm phá thành công 3 tụ điểm trên địa bàn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 0h ngày 27/10, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính đối với Quán Fleur D'or, ở số 50 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 bàn có 24 đối tượng có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1,35 gam ma túy tổng hợp và một số tang vật khác có liên quan.

Đáng chú ý, tiến hành kiểm tra đối với 208 đối tượng (128 khách, 80 nhân viên) có mặt tại quán, kết quả cho thấy có 32/208 đối tượng dương tính với chất ma túy; trong đó, có 4 đối tượng là nhân viên của quán.

Nhiều dân chơi đất Cảng bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, ở thôn Trực Trang, xã Bát Trang); Nguyễn Tuấn Sang, (SN 2000, ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng); Nguyễn Tuấn Đức (SN 2000, ở xã Trường Thành) cùng huyện An Lão); Đoàn Trung Hiếu (SN 1998, ở Nam Hòa, xã An Hưng, huyện An Dương) và Bùi Văn Kế (SN 1989, ở thôn Vĩnh Lạc 2, xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cũng vào lúc 0h ngày 27/10, một tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Quán 191 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, Lê Chân. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong quán có 1 bàn 5 đối tượng có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ: 0,42 gam ma túy tổng hợp, 1 điếu cần sa và một số tang vật khác có liên quan.

Một số đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra đối với 73 đối tượng (55 khách, 18 nhân viên) có mặt trong quán cho thấy có 9/73 đối tượng dương tính với chất ma túy; trong đó có 2 nhân viên của quán.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Nhàn SN 1975, ở Đồng Quốc Bình) Hoàng Thị Ngọc Lan (SN 1974, ở ngõ 38 An Đà); Vũ Thị Vẻ (SN 1969, ở thôn Chinh Hưởng, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên); Hoàng Anh Vũ (SN 1980, ở tổ 2, Thủy Sơn, Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Văn Thuyên (SN 1998, ở thôn 6, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hàng trăm dân chơi bị tạm giữ để phân loại điều tra xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác nữa của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Quán Maximus Lounge, ở số 2/16 Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Thời điểm kiểm tra phát hiện 2/15 bàn có 21/110 đối tượng (71 khách, 39 nhân viên) có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 18/110 đối tượng dương tính với chất ma túy (trong đó có 2 nhân viên quán). Tang vật thu giữ gồm: 2,69 gam ma túy tổng hợp và một số tang vật khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng, gồm: Hoàng Đình Sơn (SN 1998, ở Tân Tiến, phường Tân Thành, quận Dương Kinh); Phạm Huy Tiến (SN 1997, ở Ninh Hải 1, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh); Tăng Văn Đồng (SN 2003, ở xã Yên Sơn, huyện Lục Lam, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2003, ở Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cả 3 vụ việc nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, điều tra mở rộng các vụ án để đưa các đối tượng có liên quan ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, cho biết việc kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh trên là đột xuất, bất ngờ, chặt chẽ; kết quả kiểm tra cho thấy tỷ lệ các đối tượng dương tính với ma túy chỉ chiếm trên 10%. Số lượng đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đã giảm so với giai đoạn trước. Kết quả đó là nhờ sự quyết tâm của toàn lực lượng CATP, nhất là lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu đặt ra, sớm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy.