Kiểm tra đầu vào tại 11 trường nội trú sau khi phát hiện sai phạm

Tỉnh Thanh Hóa đề nghị kiểm tra công tác tuyển sinh đầu vào tại 11 trường dân tộc nội trú sau khi phát hiện một số trường tuyển sinh không đúng đối tượng.

Tỉnh Thanh Hóa đề nghị kiểm tra công tác tuyển sinh đầu vào 11 trường dân tộc nội trú. Ảnh: SK&ĐS.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Thanh Hóa cho biết vừa có văn bản gửi 11 huyện miền núi đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo kiểm tra công tác tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở (PTDTNT - THCS) từ năm học 2021-2022 đến nay.

Theo đó, 11 huyện có các trường PTDTNT - THCS gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành và Cẩm Thủy.

Thời gian qua, có thông tin phản ánh các trường PTDTNT - THCS trên địa bàn các huyện miền núi tuyển sinh không đúng quy định.

"Để công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy các huyện nêu trên thực hiện một số nội dung, chỉ đạo UBND huyện rà soát việc thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 Trường PTDTNT-THCS từ năm học 2021-2022 đến nay", trích nội dung văn bản của UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Văn bản đề nghị tập trung làm rõ các nội dung như quá trình thực hiện tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh được giao, số học sinh đăng ký tuyển sinh, số học sinh được tuyển đúng, số học sinh được tuyển không đúng theo quy định, các vi phạm trong công tác tuyển sinh.

Ngoài ra, đề nghị UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý nghiêm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong công tác tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT - THCS, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trước đó, như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa ra quyết định kỷ luật và đề nghị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên liên quan đến công tác tuyển sinh vào trường PTDTNT - THCS Mường Lát.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông: Mai Xuân Giang - Phó chủ tịch UBND huyện Mường Lát, Lò Văn Tuấn - Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát, Tống Minh Tới, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát, Trịnh Xuân Tâm - Hiệu trưởng trường PTDTNT - THCS Mường Lát, Vũ Xuân Tùng - chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin, nguyên chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Mường Lát.

Chi bộ phòng GD&ĐT huyện Mường Lát cũng bị UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì tuyển sinh sai đối tượng.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can Ngô Phi Hùng - nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa, Vũ Văn Quế - nguyên viên chức phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa, Trịnh Đình Hưng - nguyên Hiệu trưởng trường PTDTNT - THCS Quan Hóa và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lò Đức Liêm - nguyên Phó trưởng phòng GD&ĐT Quan Hóa.

Kết quả điều tra xác định năm học 2021-2022, các đối tượng lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để thực hiện việc tham mưu, ký duyệt điều chỉnh đối tượng tuyển sinh, xét tuyển sinh, ký duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 trường PTDTNT - THCS Quan Hóa cho 36 học sinh không đúng đối tượng theo quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 1,2 tỷ đồng .