Kiểm tra ma túy tại tư gia, lộ cả súng đạn

Công an thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) cho biết trong một ngày, cơ quan Công an bắt 2 vụ liên quan đến chất ma túy, trong đó phát hiện súng đạn và hung khí nguy hiểm.

Khoảng 14h30 ngày 19/12/2024, Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) phối hợp với Công an phường Long Phước kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" tại khu phố 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long.

Cơ quan Công an kiểm tra nơi các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà L.T.Q. Nghĩa (SN 1983, thường trú: thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) gồm N.P. Trang (SN 1999, nơi ở: khu phố 4, phường Long Phước, thị xã Phước Long), H.B. Toàn (SN 2001, thường trú: thôn 10, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập), N.H. Hải (SN 1996, thường trú: thôn 2 Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) và Đoàn Thanh Sang (SN 1995, thường trú: thôn Phước Quả, xã phước Tín, thị xã Phước Long) có hành vi sử dụng ma túy tại nhà của Nghĩa.

Qua test nhanh chất ma túy, Nghĩa, Trang, Toàn và Hải đều dương tính với chất ma túy tổng hợp dạng đá. Qua kiểm tra tại đây, cơ quan Công an thu giữ: 1 khẩu súng ngắn, 4 viên đạn, 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 bộ dụng cụ tự chế dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và các tang vật, tài liệu có liên quan.

Đối tượng Lâm Quốc Việt cùng vật chứng.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long đang tạm giữ hình sự L.T.Q. Nghĩa để điều tra.

Còn khoảng 16h30 ngày 19/12, Công an phường Phước Bình, thị xã Phước Long phối hợp với Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã và lực lượng an ninh cơ sở bắt quả tang Lâm Quốc Việt (SN 1986; thường trú: khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã Phước Long) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an thu giữ 1 bịch ma tuý dạng đá cùng nhiều tang vật khác và tạm giữ hình sự Lâm Quốc Việt để điều tra.