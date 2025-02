Kiểm tra ôtô trong đêm, lộ diện 'bọc lạ' người ngồi sau

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng, đồng thời điều tra mở rộng để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển khoảng 1 kg chất ma túy dạng đá của nhóm này.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Phùng Văn Trung (SN 1996, trú tại tỉnh Khánh Hòa), Ninh Cắm Bẩu (SN 1988), Trương Phi Vũ (SN 1986) cùng trú huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và Trần Lê Nguyên (SN 1981) trú TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn có hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, nên đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Ba trong số bốn đối tượng bị Công an bắt giữ.

Khoảng 23h ngày 10/2, Công an bất ngờ chặn ôtô do Phùng Văn Trung điều khiển, đang di chuyển trên tỉnh lộ 721, qua địa bàn xã An Nhơn, huyện Đạ Huoai để kiểm tra. Thời điểm này, Ninh Cắm Bẩu ngồi ở ghế sau, trên tay cầm một túi nylon màu đen bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Ninh Cắm Bẩu khai nhận đó là ma túy đá vừa mua của một đối tượng tại tỉnh Bình Phước, trọng lượng khoảng 1 kg, nhằm mục đích đem về Lâm Đồng phân nhỏ, bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Công an thu giữ khoảng 1 kg chất ma túy.

Cùng thời điểm, Ban chuyên án thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Phi Vũ là đồng bọn của Bẩu. Biết tin Vũ bị bắt, đối tượng trong nhóm là Trần Lê Nguyên đã đến cơ quan Công an đầu thú.