Kiểm tra, tạm giữ hàng trăm sản phẩm flycam nghi nhập lậu tại Hà Nội

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) kiểm tra hành chính, phát hiện hàng trăm sản phẩm flycam nhập lậu.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra Hộ kinh doanh T.T.T 1969 tại tầng 3, tòa Tabudec Plaza số 16 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, hiện nay là xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán 105 sản phẩm thiết bị bay điều khiển từ xa (flycam) và 10 chiếc quạt hơi nước các loại có xuất xứ từ nước ngoài.

Sản phẩm flycam nghi nhập lậu bị tạm giữ.

Tại thời điểm làm việc, bà T.T.T, chủ hộ kinh doanh, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ lô hàng. Trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết hơn 66,7 triệu đồng.

Trước những dấu hiệu vi phạm, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đề xuất lãnh đạo Đội QLTT số 17 ban hành Quyết định tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, xác định là hàng nhập lậu để tiếp tục thẩm tra xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Việc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời vụ việc này thể hiện sự chủ động phối hợp của lực lượng QLTT và CATP Hà Nội trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.