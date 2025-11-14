Kiệt sức với kỳ thi đại học kéo dài 12 tiếng tại Hàn Quốc

Với những học sinh khiếm thị tại Hàn Quốc, kỳ thi đại học trở thành sự kiện mệt mỏi vì thời gian làm bài kéo dài đến đêm.

Đề thi đại học của thí sinh khiếm thị tại Hàn Quốc dày 100 trang. Ảnh: BBC.

Mỗi tháng 11, Hàn Quốc gần như “đóng băng” để nhường chỗ cho kỳ thi tuyển sinh đại học CSAT (hay còn gọi là Suneung).

Cửa hàng tạm nghỉ, chuyến bay thương mại hoãn cất cánh để giảm tiếng ồn, còn nhịp độ giao thông buổi sáng chậm lại nhằm tạo điều kiện tối đa cho thí sinh.

Đến cuối buổi chiều, phần lớn học sinh rời cổng trường trong sự nhẹ nhõm, ôm chầm người thân đang chờ đợi bên ngoài.

Nhưng khi trời đã tối hẳn, vẫn còn nhiều thí sinh miệt mài trong phòng thi đến gần 22h. Đó là nhóm học sinh khiếm thị - những người phải hoàn thành bài thi đại học kéo dài hơn 12 giờ.

Thi đại học đến đêm

Năm nay, hơn 550.000 học sinh tại Hàn Quốc đăng ký dự thi đại học, ghi nhận con số cao nhất trong 7 năm gần đây. Bài thi này không chỉ quyết định cánh cửa vào đại học mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến việc làm, thu nhập, nơi sinh sống lẫn các mối quan hệ sau này của thế hệ trẻ Hàn Quốc.

Với những học sinh thông thường, kỳ thi kéo dài khoảng 8 giờ, từ 8h40 đến 17h40. Nhưng với riêng thí sinh bị khiếm thị nặng, các em được cộng thêm 70% thời lượng làm bài. Theo đó, ngày thi của những thí sinh này sẽ kết thúc vào gần 21h48, nếu làm đủ các môn.

Thời gian làm bài thi đại học của học sinh khiếm thị kéo dài từ sáng đến đêm và chỉ được nghỉ trưa. Ảnh: BBC.

Đáng chú ý hơn, các thí sinh khiếm thị sẽ làm bài liên tục, chỉ được nghỉ trưa, không nghỉ tối. Đề thi bằng chữ nổi cũng khiến tờ đề thi dày hơn 6-9 lần so với bản đề thi thông thường.

Tại trường Seoul Hanbit dành cho người khiếm thị, Han Dong-hyun (18 tuổi), là một trong những thí sinh tham dự kỳ thi "dài nhất thế giới".

Khi BBC gặp Dong-hyun vào ngày 7/11, các ngón tay của nam sinh đang liên tục lướt trên tài liệu luyện đề chữ nổi. Chỉ còn một tuần trước kỳ thi, nam sinh ưu tiên giữ thể lực và sự ổn định, sử dụng đề thi thử bằng chữ nổi braille và máy tính chuyên biệt để luyện đề.

“Em thật sự rất mệt vì bài thi quá dài. Em chỉ theo lịch học và giữ sức khoẻ chứ không có mẹo gì", nam sinh chia sẻ.

Thi mệt, ôn thi lại càng mệt hơn

Với những thí sinh như Han Donghyun, môn Tiếng Hàn là phần nhiều thử thách nhất vì đề thi thông thường dài 16 trang, còn đề thi bản chữ nổi lên đến 100 trang.

Môn Toán cũng không dễ hơn khi các thí sinh khiếm thị phải đọc biểu đồ, bảng biểu bằng đầu ngón tay. Dù vậy, Dong-hyun vẫn lạc quan cho rằng mọi thứ đã được cải thiện hơn trước. Bởi từ năm 2016, thí sinh đã được dùng máy máy tính viết chữ nổi (còn gọi là Hansone) để làm các phép tính.

“Chúng em nhập từng bước tính toán lên Hansone giống như học sinh sáng mắt viết nháp”, nam sinh chia sẻ.

Việc ôn tập của các học sinh cũng gặp hạn chế vì tài liệu ôn tập không nhiều. Ảnh: BBC.

Trong khi đó, Oh Jeong-won (18 tuổi), học sinh cùng trường với Dong-hyun, nói rằng làm bài thi vào khoảng thời gian 16-17h là điều khó khăn nhất. Sau nửa ngày làm bài thi, đến chiều tối, thí sinh bắt đầu mệt, đuối sức và đói bụng, nhưng lại không thể nghỉ để ăn tối.

"Trước giờ trưa, chúng em vẫn ổn. Nhưng sau bài thi Tiếng Anh và trước bài thi Lịch sử, chúng em rất căng thẳng. Dù vậy, em vẫn cố để hoàn thành tất cả bài thi", Jeong-won chia sẻ với BBC, đồng thời cho biết việc vừa đọc chữ nổi bằng tay vừa nghe thông tin khiến em nhanh kiệt sức hơn học sinh khác.

Không chỉ mệt vì thời gian học và thi kéo dài, những thí sinh này còn gặp khó khăn vì thiếu tài liệu học tập phù hợp. Hiện nay, sách giáo khoa và bài giảng trực tuyến phụ thuộc nhiều vào hình ảnh, khiến học sinh khiếm thị không thể tiếp cận.

Số lượng sách chữ nổi rất ít, trong khi việc chuyển tài liệu sang âm thanh cần có file văn bản, nhưng file này lại không có sẵn. Nhiều bộ sách bài tập cần phải có người gõ lại toàn bộ mới dùng được. Bài giảng trực tuyến cũng trở nên vô nghĩa khi giảng viên sử dụng sơ đồ, hình minh họa mà âm thanh không thể truyền tải.

Một trở ngại khác và cũng là trở ngại lớn nhất chính là việc chậm trễ phát hành bản chữ nổi của sách luyện thi EBS - bộ tài liệu then chốt gắn liền với kỳ thi đại học.

Tại Hàn Quốc, học sinh thông thường nhận sách EBS từ tháng 1-3, trong khi học sinh khiếm thị thường phải đợi đến tận tháng 8-9, dù tháng 11 đã bước vào kỳ thi đại học.

"Tài liệu chữ nổi được giao trước kỳ thi chưa đến 90 ngày, em chỉ mong việc này được đẩy nhanh tiến độ", Dong-hyun buồn bã chia sẻ.

Với các học sinh như Dong-hyun và Jeong-won, Suneung không chỉ là kỳ thi tuyển sinh mà còn là minh chứng cho những năm kiên trì vượt qua rào cản.

Jeong-won mô tả kỳ thi là kết quả của sự kiên trì và quá trình rèn luyện ý chí. Giáo viên của các học sinh này cũng bày tỏ sự bất ngờ khi theo sát học sinh qua từng mùa ôn thi.

Ông Kang Seok-ju, giáo viên của Jeong-won, nói rằng khả năng chịu đựng của các học sinh rất đáng ngưỡng mộ. Dù đọc chữ nổi đến mức đau ngón tay, các em vẫn cố gắng học hàng giờ liền.

“Kỳ thi dồn tất cả những gì các em học từ lớp 1 vào một ngày duy nhất. Nhiều em có thể thất vọng vì thi không tốt, nhưng tôi chỉ mong các em rời phòng thi với tâm thế đã làm hết sức mình. Kỳ thi không phải là tất cả", thầy giáo bày tỏ.