Kiểu ăn uống hại dạ dày, nhiều người vô tình mắc hàng ngày

Thói quen ăn vội vàng có thể giúp tiết kiệm vài phút trong bữa ăn, nhưng lại khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức và đối mặt nhiều nguy cơ bệnh lý.

Thói quen ăn nhanh khiến dạ dày gặp nguy hiểm. Ảnh: Freepik.

Nhiều bệnh nhân tìm đến phòng khám với các triệu chứng khó chịu như ợ hơi kéo dài, cảm giác đầy trướng sau bữa ăn. ThS.BS Nguyễn Trọng Tín, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), cho biết đây là biểu hiện điển hình của aerophagia - hiện tượng nuốt quá nhiều không khí vào đường tiêu hóa. Tình trạng này thường xuất hiện ở những người có thói quen ăn nhanh, khiến lượng khí đi vào dạ dày vượt quá mức bình thường và gây rối loạn tiêu hóa.

"Khi ăn vội, thức ăn chưa được nghiền nhỏ, enzyme nước bọt không kịp hoạt động. Dạ dày phải co bóp mạnh hơn để bù đắp, dễ gây chậm tiêu, đầy hơi và cảm giác nặng bụng kéo dài", bác sĩ Tín cho biết.

Thông thường, quá trình tiêu hóa bắt đầu ngay từ khi con người nhìn, ngửi hoặc nếm thức ăn. Tuy nhiên, chuỗi phản ứng này cần thời gian để phát huy hiệu quả. Ăn quá nhanh khiến cơ thể không kịp thích ứng, dẫn đến:

Quá tải dạ dày: Khối lượng thức ăn xuống đột ngột làm căng thành dạ dày, kích thích tiết acid quá mức, dễ gây kích ứng niêm mạc.

Rối loạn phối hợp thực quản - dạ dày: Nuốt liên tục khiến cơ thắt thực quản dưới mở đóng bất thường, làm acid dễ trào ngược.

Tăng cân, béo phì: Trung tâm no trong não cần 15-20 phút mới nhận đủ tín hiệu. Ăn nhanh khiến cơ thể hấp thụ vượt nhu cầu trước khi kịp cảm thấy no.

Đầy hơi khó tiêu: Nuốt vội đồng nghĩa nuốt nhiều không khí, kết hợp với tiêu hóa chậm gây sinh hơi trong dạ dày và ruột.

Ở môi trường đô thị bận rộn, không ít người chỉ dành vỏn vẹn 5-10 phút cho bữa ăn trước khi quay lại guồng công việc. ThS.BS Nguyễn Trọng Tín nhận định đây là thói quen nguy hiểm, bởi cơ thể con người không phải một cỗ máy có thể xử lý tức thì mọi loại thức ăn được nạp vào. Khi tốc độ ăn quá nhanh, dạ dày chưa kịp tiết đủ dịch tiêu hóa và nghiền trộn thức ăn, dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, trào ngược, đầy hơi. Về lâu dài, thói quen này còn làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa.

Bác sĩ Tín khuyến cáo để bảo vệ hệ tiêu hóa, mỗi bữa ăn nên kéo dài 20-30 phút. Mỗi miếng thức ăn cần nhai kỹ 20-50 lần trước khi nuốt, đồng thời tránh vừa ăn vừa làm việc hoặc sử dụng điện thoại.

Việc tập trung cảm nhận hương vị, màu sắc và âm thanh khi nhai không chỉ giúp bữa ăn ngon miệng hơn mà còn kích thích tuyến tiêu hóa hoạt động tối ưu.

"Ăn uống đúng cách không chỉ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh mà còn cải thiện kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ trào ngược, béo phì và nhiều bệnh lý tiêu hóa khác", bác sĩ Tín nhấn mạnh.