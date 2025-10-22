Kiểu ăn uống khác thường của Barron Trump

Con trai Tổng thống Trump không ăn trưa mà chỉ ngồi nói chuyện với bạn bè. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thói quen này không tốt cho sức khỏe.

Một người bạn cùng lớp tiết lộ Barron Trump không ăn trưa dù vẫn xuống phòng ăn với bạn bè. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Irish Star, Barron Trump, con út của Tổng thống Donald Trump, thường xuyên có một thói quen đặc biệt trong phòng ăn trưa mà một bạn cùng lớp gọi là "hơi khác thường".

Được biết, cậu út nhà ông Trump thường xuyên bỏ bữa trưa, chỉ thích giao lưu với bạn bè dù ngồi ở căng tin của trường. "Barron luôn đến phòng ăn trưa để ngồi cùng bạn bè, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ ăn trưa. Cậu ấy không tiết lộ lý do, chỉ nói rằng sẽ ăn khi về nhà. Điều này hơi khác thường", người bạn cùng lớp nói.

Việc bỏ bữa trưa không phải là điều hiếm gặp. Cuộc khảo sát của Talker Research năm 2025 cho thấy 55% người trưởng thành đi làm bỏ bữa trưa khi bận rộn. Những người khác thậm chí còn quên cả ăn trưa vì bị cuốn theo quá nhiều hướng.

Không rõ tại sao Barron lại quyết định bỏ bữa trưa. Tuy nhiên, bỏ bữa trưa có thể không phải là lựa chọn lành mạnh nhất vì nhiều nguyên nhân, chủ yếu là vì nó có thể làm giảm lượng và sự đa dạng các chất dinh dưỡng mà bạn tiêu thụ trong một ngày.

Ít dinh dưỡng, nhiều calo hấp dẫn

Theo Health Digest, nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí Public Health Nutrition cho thấy việc bỏ bữa bất kỳ làm giảm "Chỉ số Ăn uống Lành mạnh" (HEI) về lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày của một người. HEI đóng vai trò là công cụ hữu ích để xác định xem một người có đang tuân theo chế độ ăn uống toàn diện hay không.

Do đó, việc nói "không" với bữa trưa có thể khiến bạn khó hấp thụ đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể chỉ từ hai bữa ăn chính và một vài bữa ăn nhẹ rải rác.

Điều này dẫn đến vấn đề tiềm ẩn thứ hai khi bỏ bữa trưa: Bạn có thể sẽ ăn ngấu nghiến sau đó và ăn nhiều hơn bình thường. Haley Robinson, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện Piedmont Atlanta (Mỹ), nhận định trong mùa lễ, mọi người thường hạn chế ăn uống trong ngày vì muốn tiêu hao calo cho những bữa ăn thịnh soạn hoặc trong các bữa tiệc theo mùa.

Robinson khuyến cáo không nên áp dụng cách này vì nó có thể gây ra tình trạng ăn uống quá độ (và hậu quả là tăng cân). Về những gì có thể xảy ra sau khi bỏ bữa, chuyên gia này nói thêm: "Chúng ta thường có xu hướng thèm đồ ăn không lành mạnh và mọi nỗ lực ăn uống lành mạnh đều 'đổ sông đổ bể'. Khi bạn đói đến mức đó, bất cứ thứ gì cũng được".

Ngoài ra, bỏ bữa là một trong những thói quen ăn uống tệ nhất cho quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Thói quen rèn luyện sức khỏe của Barron

Với chiều cao ấn tượng 2m06 ở tuổi 19, Barron Trump luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Theo Daily Mail, mặc dù không ăn trưa tại trường, Barron Trump bảo với bạn bè rằng sẽ về nhà ăn và rất thích các món do bà ngoại, bà Amalija Knavs, nấu tại nhà. Chính ông Donald Trump từng nói chiều cao vượt trội của con trai có được phần lớn nhờ vào sự chăm sóc và tài nấu ăn của bà ngoại.

Ẩm thực truyền thống Slovenia, quê hương của bà Amalija, nổi tiếng với các món ăn giàu đạm như há cảo kiểu Slovenia, xúc xích luộc hay món hầm với nhiều loại thịt như heo, bò, nai và lợn rừng ăn cùng khoai tây.

Ngay từ khi còn bé, Barron đã tham gia các môn thể thao đồng đội như bóng đá và bóng chày. Năm 2013, bà Melania Trump đã đăng một bức ảnh Barron và các đồng đội bóng chày của cậu bé lên mạng xã hội, theo tờ Palm Beach Post.

Barron đặc biệt yêu thích bóng đá. Cậu đam mê bóng đá từ nhỏ, từng chơi cho đội U-12 của DC United và sau đó tập luyện cùng các đội bóng trẻ khác. Tình yêu dành cho môn thể thao này thậm chí còn khiến ông Trump nhờ cựu danh thủ Wayne Rooney đến Nhà Trắng chỉ dạy bóng đá cho Barron. Ngoài các môn thể thao đồng đội, Barron thỉnh thoảng còn chơi golf, một trong số ít hoạt động thể chất mà cậu chơi cùng cha và các cháu.

Chơi thể thao từ nhỏ được xem là yếu tố góp phần giúp những đứa trẻ phát triển thể chất và trí tuệ toàn diện khi bước vào tuổi trưởng thành. Nghiên cứu công bố năm 2024 trên JAMA Network Open cho thấy trẻ 10-11 tuổi tham gia các môn thể thao đồng đội có khả năng hoạt động điều hành, gồm tập trung, kiểm soát cảm xúc và xử lý tình huống, cao hơn so với nhóm chơi thể thao cá nhân. Các nhà khoa học nhận định, việc rèn luyện trong môi trường có tính gắn kết và phối hợp tập thể giúp trẻ tăng cường sức khỏe tinh thần, thể lực và kỹ năng xã hội.

Trước đó, nghiên cứu năm 2013 đăng trên Obesity cũng chỉ ra rằng, trẻ em chơi thể thao ít nhất một lần mỗi tuần có nguy cơ thừa cân thấp hơn, khẳng định vai trò của vận động thường xuyên đối với sự phát triển toàn diện