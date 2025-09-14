Kiều Loan và những hoa hậu, á hậu từng theo đuổi ngành Y

Á hậu Kiều Loan mới đây đã trúng tuyển ngành Y khoa hệ chính quy tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Văn Lang. Người đẹp chọn theo học chương trình Y khoa 6 năm của Đại học Quốc tế Hồng Bàng với mức học phí khoảng 72 triệu đồng mỗi kỳ. Trên trang cá nhân, Kiều Loan chia sẻ: “Lúc nào cũng chưa là muộn để bắt đầu”, đồng thời coi đây là chương mới trong cuộc đời. Chiều 12/9, cô đã đến trường làm thủ tục nhập học, đồng thời tham gia buổi phổ biến quy chế và các hoạt động dành cho tân sinh viên. Ảnh: FBNV.

Valeria Vazquez Latorre , Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 đến từ Puerto Rico (Mỹ), không chỉ gây ấn tượng với chiều cao 1,79 m và vẻ đẹp nổi bật mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập. Người đẹp từng là sinh viên ngành Công nghệ Y khoa tại Đại học Puerto Rico, theo đuổi hai chuyên ngành chính là Xét nghiệm Y sinh và Kỹ thuật Y sinh. Năm 2021, cô từng chia sẻ ảnh chụp tại phòng thí nghiệm và nói về nhiệm vụ của các kỹ thuật viên xét nghiệm y học. Ảnh: @valeria.vazquezpr.

Manushi Chhillar , Hoa hậu Thế giới 2017, từng là sinh viên trường Y khoa Bhagat Phool Singh, Sonipat (Ấn Độ). Xuất thân trong gia đình trí thức, cha là phó giáo sư, Trưởng khoa Hóa thần kinh và mẹ là tiến sĩ sinh học, Giám đốc khoa Hóa - Sinh tại Viện Nghiên cứu hành vi con người, Manushi sớm định hướng sự nghiệp y khoa. Cô từng theo học chương trình cử nhân Y khoa và Phẫu thuật, đặt mục tiêu trở thành bác sĩ phẫu thuật tim, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn. Ảnh: Medical Dialogues.

Bhasha Mukherjee (Hoa hậu Vương quốc Anh 2019) cũng là gương mặt gây chú ý vì vừa tham gia cuộc thi sắc đẹp vừa theo đuổi sự nghiệp y học. Sau cuộc thi Miss World 2019, cô từng tạm gác công việc tại Bệnh viện Pilgrim để làm đại sứ cho nhiều tổ chức nhân đạo ở châu Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng tại quê nhà, Mukherjee nhận được lời kêu gọi hỗ trợ từ các đồng nghiệp cũ và quyết định quay lại tuyến đầu chống dịch. Hiện, cô vẫn theo đuổi công việc này với vai trò là một bác sĩ tư vấn về đa dạng thần kinh, y học lối sống. Ảnh: CNN.

Iris Mittenaere , Hoa hậu Hoàn vũ 2016 đến từ Pháp, gây ấn tượng với chiều cao 1,72 m, vẻ ngoài cuốn hút và thần thái quyến rũ. Khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Universe, cô đang là sinh viên năm thứ 5 ngành Nha khoa tại Đại học Lille II (Pháp). Việc song song theo đuổi học tập trong lĩnh vực y khoa và chinh phục đấu trường sắc đẹp đã giúp Iris trở thành hình mẫu của một hoa hậu trí tuệ và đầy bản lĩnh. Ảnh: CNN.

Rolene Strauss , Hoa hậu Thế giới 2014, đã hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tại Đại học Free State (Nam Phi) và tốt nghiệp vào tháng 12/2017. Cô bắt đầu học từ năm 2011 nhưng tạm dừng 2 năm để thực hiện nhiệm vụ của Hoa hậu Nam Phi và Hoa hậu Thế giới. Sau đó, Strauss tiếp tục lấy bằng thạc sĩ, đồng thời phát triển sự nghiệp với vai trò diễn giả truyền cảm hứng, doanh nhân. Dù không hành nghề y do chưa hoàn tất chương trình thực tập và phục vụ cộng đồng, nền tảng y khoa vẫn là điểm tựa quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của cô. Ảnh: @rolenestrauss.

