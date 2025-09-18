Kiểu uống cà phê gây hại, thích mấy cũng nên tránh xa

|
Sau bao lâu uống cà phê, não bộ trở nên tỉnh táo, tăng cường năng lượng?
Theo WebMD, trong khoảng 30-60 phút sau khi uống cà phê, não bộ sẽ trở nên tỉnh táo do caffeine kích thích chất dẫn truyền thần kinh hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, uống một lượng lớn cà phê sẽ khiến bạn có cảm giác bồn chồn, lo lắng không yên.
|
Cà phê có tác dụng phụ không mong muốn nào?
Theo Sleep Doctor, caffeine trong cà phê cải thiện sự tập trung và giúp mọi người cảm thấy tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, caffeine cũng có thể kích thích thần kinh, làm gián đoạn giấc ngủ bình thường và làm tăng nguy cơ mất ngủ, đặc biệt khi bạn tiêu thụ với liều lượng cao hoặc không đúng thời điểm.
|
Ai tuyệt đối không được uống cà phê?
Theo Eat This, Not That, caffeine có thể làm tăng nhu động ruột, bao gồm cả tiêu chảy. Đây là một trong những triệu chứng chính của hội chứng ruột kích thích (IBS). Khi bạn đang bị tiêu chảy, cà phê là đồ uống khiến tình trạng này trở nên xấu hơn. Lý do là tiêu chảy làm mất chất lỏng trong người, trong khi caffeine giúp lợi tiểu nhưng gây mất nước. Ngoài ra, caffein có thể làm co thắt ruột và khiến tình trạng tiêu chảy trầm trọng hơn.
|
Cà phê có tác dụng giải rượu rất tốt?
Theo bác sĩ Tạ Tùng Duy, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, mất nước chính là "thủ phạm" gây ra loạt cảm giác khó chịu như đau đầu, buồn nôn và mệt lả sau khi uống rượu. Cà phê vốn có tác dụng lợi tiểu, uống ngay lúc này có thể khiến bạn càng dễ mất nước. Ngoài ra, không ít người đau bụng, buồn nôn khi say rượu là do niêm mạc dạ dày đã bị kích ứng. Caffeine trong cà phê tiếp tục kích thích dạ dày, tăng tiết acid và co bóp ruột.
|
Nên uống tối đa mấy ly cà phê mỗi ngày?
Bạn không nên uống quá 4 ly cà phê mỗi ngày (khoảng 400 mg) vì có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn như lo âu hoặc kích thích, tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề về tiêu hóa, tim mạch, huyết áp...
|
Thời điểm nào không nên uống cà phê?
Theo Hindustan Times, hạt cà phê có chứa thành phần axit gây kích ứng dạ dày và niêm mạc ruột non. Nếu uống cà phê khi đang đói bụng sẽ khiến dạ dày tăng tiết axit, gây hại tới hệ thống tiêu hóa của cơ thể, dẫn đến các vấn đề như khó tiêu, đầy hơi, buồn nôn. Caffeine có tác dụng lợi tiểu, thúc đẩy quá trình bài tiết nước tiểu và làm tăng nguy cơ mất nước, đặc biệt khi chưa ăn sáng. Thời điểm này uống cà phê cũng làm tăng căng thẳng, tăng đột biến đường huyết…
|
Cách uống cà phê có thể giúp giảm cân, tốt nhất cho sức khỏe.
Cà phê đen không chứa calo, chất béo hoặc cholesterol. Nó chứa chất chống oxy hóa, caffeine giúp tăng cường trao đổi chất. Ngoài ra, cà phê đen có thể giúp bạn tập thể dục chăm chỉ hơn một chút vì nó tăng cường năng lượng. Tuy nhiên, tất cả lợi ích này của cà phê có thể phát huy được khi nó chỉ được pha với nước nóng - không có các chất phụ gia khác như đường, kem, sữa.
|
Bạn không nên uống cà phê khi bị thiếu ngủ nghiêm trọng.
Nhiều người nghĩ rằng cà phê là giải pháp tự nhiên giúp bạn tỉnh táo hơn khi buồn ngủ. Nhưng nghiên cứu cho thấy caffeine sẽ không có tác dụng như vậy nếu bạn ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày trong 3 đêm liên tục. Thiếu ngủ gây suy giảm đáng kể trong hoạt động nhận thức và caffeine không thể cải thiện được tình trạng này dù bạn uống nhiều.
|
Dấu hiệu bạn bị nghiện, uống quá nhiều cà phê:
Cà phê có tác dụng tăng cường năng lượng nhưng cũng gây tác dụng ngược lại dẫn đến tình trạng mệt mỏi, kiệt sức. Điều này là do sự tăng cường năng lượng mà caffeine mang lại chỉ là tạm thời. Vì vậy, một khi tác dụng đó mất đi, bạn thường cảm thấy kiệt sức. Caffeine hoạt động như chất lợi tiểu nhẹ, kích thích đi tiểu thường xuyên ở một số người. Caffeine còn tăng nhu động ruột, khiến thức ăn di chuyển nhanh qua hệ tiêu hóa. Tác dụng này có thể gây đau bụng, phân lỏng hoặc tiêu chảy nếu bạn tiêu thụ lượng lớn caffeine.
