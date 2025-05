Kim cương đắt đỏ trên cổ bạn gái Ronaldo

Để giúp outfit thêm nổi bật, S.Coups bổ sung đôi nhẫn Piaget Possession cũng làm từ chất liệu vàng trắng thanh lịch, sang trọng. Sự lựa chọn trang sức trên phù hợp với mái tóc bạch kim và bộ đồ tông ghi của tín đồ thời trang này. Nhìn chung, với chủ đề tôn vinh thời trang may đo năm nay của Met Gala, các tín đồ thời trang đồng loạt ưu tiên trang phục đơn giản, hướng sự chú ý vào kỹ thuật cắt may tinh xảo, tỉ mỉ. Do đó, phụ kiện và trang sức trở thành điểm nhấn cho tổng thể, là một phần không thể thiếu trên outfit. Ảnh: @sound_of_coups.