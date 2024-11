Kim Kardashian đang muốn thể hiện điều gì?

Nhiều người cho rằng nguyên tắc trung lập trong chính trị của Kim Kardashian đã thay đổi khi cô đăng bộ ảnh chụp cùng sản phẩm của Tesla lên mạng xã hội.

Kim Kardashian gây tranh cãi khi đăng bộ ảnh chụp cùng xe Cybercab của Tesla lên mạng xã hội dù trước đó tuyên bố không ủng hộ đảng phái chính trị nào. Ảnh: Shutterstock.

Kim Kardashian có tham gia phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” hay không?

Câu hỏi này khuấy động mạng xã hội trong những ngày gần đây sau khi Kardashian, ngôi sao truyền hình thực tế và người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đăng lên Instagram và X bộ ảnh tạo dáng cùng sản phẩm Cybercab của Tesla.

Cô mang áo khoác, giày cao gót và tất đen bên ngoài trang phục định hình cơ thể đặc trưng. Chú robot Optimus - được báo cáo là có khả năng làm mọi thứ, từ lái xe cho đến chiên trứng - ngồi ở ghế tài xế.

Có nhiều bức ảnh Kardashian ngồi bên ngoài xe hoặc ngồi trên đùi chú robot. Đại diện của cô cho biết loạt ảnh không nhận tài trợ từ thương hiệu nào.

Ở thời điểm này, bộ ảnh của ngôi sao truyền hình thực tế đặc biệt gây chú ý. Tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla, đang nổi bật vì là một trong những người hỗ trợ đắc lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Trump còn có mời tỷ phú 53 tuổi lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính trị sắp được thành lập.

Do đó, công chúng quan tâm đến động lực Kardashian đăng bộ ảnh với xe Tesla của tỷ phú Musk. Nhiều người cho rằng điều này có quan hệ với tình bạn thân thiết giữa cô và Ivanka Trump, con gái ông Trump. Dường như Kardashian muốn ủng hộ tổng thống đắc cử?

Thân thiết với ông Trump

Những đồn đoán đã có từ năm 2023. Khi đó, ngôi sao truyền hình thực tế 44 tuổi tổ chức sinh nhật ở nhà hàng Italy Funke (Beverly Hills, California, Mỹ). Nhiều người bất ngờ vì những bức ảnh bữa tiệc được Kardashian đăng trên Instagram. Trong ảnh cô đang ở cùng nhóm bạn Lauren Sánchez, đối tác của tỷ phú Jeff Bezos, và con gái ông Trump.

Ivanka Trump từng là khách mời được săn đón tại những bữa tiệc cộng đồng. Song, cô dần kín tiếng sau nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump và không xuất hiện trong những nỗ lực tái tranh cử.

Kim Kardashian trước đây được yêu thích, một phần, nhờ vào sự trung lập trong chính trị, cô tuyên bố không thiên về đảng phái nào. Do đó, thái độ ủng hộ đối với tổng thống đắc cử của cô được chú ý hơn cả.

Vậy tại sao Kardashian muốn dùng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để khuếch đại cho chiến thắng của ông Trump và Elon Musk dù có thể bị chỉ trích? Một gợi ý cho câu hỏi này là hoạt động của ngôi sao 44 tuổi đối với hệ thống tư pháp Mỹ. Gia đình Trump từng hỗ trợ cô nhiều lần.

Năm 2018, Kardashian kêu gọi trả tự do cho Alice Marie Johnson, bị kết án tù chung thân vì buôn lậu cocaine năm 1996.

Kardashian cùng Jared Kushner và Ivanka Trump tại Nhà Trắng năm 2019 để nghe phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: New York Times.

Để thay đổi án tù cho Johnson, Kardashian nhờ sự giúp đỡ của Ivanka Trump, đang là Giám đốc Văn phòng Sáng kiến kinh tế và Khởi nghiệp ở Nhà Trắng. Chồng của Ivanka, Jared Kushner, lúc đó là cố vấn cấp cao của ông Trump.

Tháng 5/2018, Kardashian được gặp ông Trump tại Nhà Trắng và trình bày câu chuyện của Johnson.

Kardashian sau đó là người viết lời tựa cho hồi ký After Life: My Journey from Incarceration to Freedom (Tạm dịch: Nửa đời còn lại: Từ tù đày đến tự do) của Johnson. Trong đó, cô viết bản thân nhận cuộc gọi từ ông Trump một tuần sau buổi gặp mặt và được thông báo về lệnh ân xá dành cho Johnson.

Năm 2020, Johnson xuất hiện trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Ở đó, cô mô tả ngày ra khỏi tù là “tuyệt vời nhất đời” và gửi lời cảm ơn chân thành đến ông.

Lật mặt

Ông Trump cũng ra nhiều lệnh ân xá khác với một số lời kêu gọi từ Kardashian. Dù vậy, ngôi sao truyền hình thực tế không ủng hộ ông vào năm 2020. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times hồi tháng 2/2020, cô cho biết không ủng hộ ai trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tổng thống thứ 47 của Mỹ không thích điều này. Ông không vui khi Kardashian đăng lại bài trên mạng xã hội của Tổng thống Biden bằng biểu tượng cảm xúc hình trái tim.

“Tôi thất vọng về Kim”, ông nói trong cuộc phỏng vấn sau sự kiện ít lâu. “Với Kim, tôi đã thực hiện nhiều cải cách và quyết định đặc biệt mà cô ấy sẽ không bao giờ tìm thấy ở ai khác”.

“Tôi thả những người tôi nghĩ là xứng đáng khỏi nhà tù”, ông nói. “Và khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy tuyên bố không ủng hộ tôi. Cô ấy chỉ muốn trở nên thật ‘ngầu’ ở Hollywood”.

Quan điểm khác cho rằng Kardashian chỉ muốn kết nối với những người cô cho là có lợi cho bản thân, không quan tâm đến quan điểm chính trị - một chiến thuật quen thuộc ở ông Trump khi còn là doanh nhân.

Kardashian trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Kamala Harris hồi tháng 4. Ảnh: New York Times.

Tháng 4, Kardashian đã ghé Nhà Trắng gặp Phó Tổng thống Kamala Harris để nói về công lý hình sự ở Mỹ. Cô chia sẻ ảnh mình làm việc trực tiếp với bà Harris trên mạng xã hội sau đó.

“Thật vinh dự khi được ngồi cùng Phó tổng thống Harris, người ủng hộ công lý. 4 chủ doanh nghiệp đã được ân xá”, cô viết trên mạng xã hội. “Chúng tôi được nghe về sự thay đổi trong cuộc sống của người được ân xá và thảo luận về những nỗ lực của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp. Còn nhiều việc phải làm nhưng tôi luôn biết ơn vì những điều này”.

Trong cuộc bầu cử tháng 11, Kardashian lần nữa bày tỏ trung lập. Cô giữ im lặng khi ông Trump đắc cử.

“Khi cô ấy (Kim Kardashian - PV) đăng ảnh cùng chiếc Tesla vào tuần này, nhiều người thấy đó là lời chào hàng dành cho ông Musk và ông Trump. Quả thật họ đã chộp lấy chúng”, diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình Desus Nice bình luận.

“Hãy cho chúng tôi biết bạn bỏ phiếu cho ai mà không nói thẳng tên người đó”, một người khác đùa cợt trong khi chia sẻ lại bộ ảnh của Kardashian.

Người đại diện của Kardashian từ chối yêu cầu bình luận của New York Times.