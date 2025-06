Kinh doanh pin điện thoại nhập lậu, công ty bị xử phạt hơn 120 triệu

Khởi tố tài xế ôtô tải chở hơn 2 tấn hàng cấm

Phòng CSKT Công an tỉnh Hà Giang thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vững (SN 1989, trú tại huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) về tội buôn bán hàng cấm.