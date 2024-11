Kiosk Le Monde d'Hermès - sạp báo xa xỉ đã trở lại TP.HCM

Bước sang năm thứ hai tổ chức tại Việt Nam, Kiosk Le Monde d'Hermès tiếp tục đem tới cho khách hàng cơ hội khám phá bộ sưu tập và câu chuyện văn hóa của người trong nghề.

Sáng 21/11, sau sự kiện tổ chức tại thủ đô Hà Nội, những kiosk bán báo biểu tượng của Paris - thuộc sự kiện Kiosk Le Monde d'Hermès - đã cập bến TP.HCM. Đây là nơi trưng bày di sản của thương hiệu Hermès thông qua những hoạt động và câu chuyện thú vị. Sự kiện diễn ra tại bến Bạch Đằng, mở cửa miễn phí đón công chúng đến ngày 24/11.

Với chủ đề năm 2024 là "The Spirit of the Faubourg", sự kiện mang đậm tinh thần nghệ thuật, nơi khách tham quan đắm mình vào hành trình trải nghiệm vũ trụ tuyệt vời mà Le Monde d’Hermès tạo ra.

Tại sự kiện, khách hàng khám phá tinh thần đổi mới và sáng tạo cùng tạp chí Le Monde d’Hermès.

Tại sự kiện, khách tham quan sẽ được chào đón nồng nhiệt bởi "quý cô Kiosk" thân thiện, bên cạnh quầy báo trưng bày ấn bản tạp chí Le Monde d’Hermès đặc sắc. Đây là tạp chí bán niên, với 2 số mỗi năm được sáng tạo và giám tuyển nội dung tỉ mỉ, đóng vai trò như "tấm bản đồ" dẫn dắt người đọc vào thế giới duy mỹ của Hermès.

Không bị trói buộc bởi đời thực, thế giới tưởng tượng rực rỡ sắc màu của Hermès được đội ngũ sáng tạo nội dung của Le Monde d’Hermès xây dựng phong phú và hấp dẫn.

Tại sự kiện pop-up, khách tham quan được chiêu đãi bằng hoa tươi, âm nhạc và loạt hoạt động thú vị. Một họa sĩ sẽ túc trực để lưu lại chân dung bạn tại đây. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được những vần thơ phóng tác ngẫu hứng và hòa mình vào vũ điệu gợi nhắc tới hình ảnh chú ngựa. Khi rời khỏi sự kiện, mỗi người sẽ được trao tặng một ấn bản của tờ Le Monde d’Hermès cùng một bó hoa tươi.

Dàn KOL xuất hiện nổi bật tại sự kiện.

Sự kiện Kiosk Le Monde d'Hermès chào đón đông đảo KOL và tín đồ thời trang tới tham dự, tìm hiểu những góc văn hóa đặc sắc từ thương hiệu. Châu Bùi, Tú Hảo, Hà Trúc, người mẫu Tuyết Lan, Thúy Ngân, Lý Thành Cơ, diễn viên Công Dương... đều có những bức ảnh check-in nổi bật tại không gian pop-up của Kiosk.