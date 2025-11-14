Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Kịp thời ngăn nhóm học sinh ở TP.HCM hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

  • Thứ sáu, 14/11/2025 12:46 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Do xảy ra mâu thuẫn cá nhân, một nhóm khoảng 5 học sinh trên địa bàn TP.HCM đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm học sinh được mời về công an phường làm việc. Ảnh: CACC.

Theo thông tin từ Công an phường Đông Hưng Thuận (Công an TP.HCM), khoảng 18h ngày 13/11, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm khoảng 5 học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại một trường học trên địa bàn phường.

Tổ công tác nhanh chóng có mặt, xác minh thông tin và mời các em có liên quan về trụ sở làm việc, gồm Lê Văn H. (12 tuổi), Nguyễn Văn T. (13 tuổi), Mai Văn V. (12 tuổi), Lê Mai C. (12 tuổi) và Nguyễn Văn N. (13 tuổi).

Tại công an phường, các em cho biết đang là học sinh THCS. Trong đó, 2 em (đang học lớp 8 tại trường THCS trên địa bàn) có mâu thuẫn với nhau nên hẹn gặp nhau để giải quyết.

Công an phường nhận định ở độ tuổi mới lớn, tâm lý còn bốc đồng, hiếu thắng, các em dễ nảy sinh mâu thuẫn và hành động thiếu suy nghĩ.

Rất may, vụ việc được phát hiện và ngăn chặn kịp thời nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc, góp phần phòng ngừa phát sinh mâu thuẫn giữa các bậc phụ huynh với nhau.

Hiện, công an phường Đông Hưng Thuận tiến hành tuyên truyền, phân tích và nhắc nhở các học sinh. Phụ huynh các em cũng được yêu cầu cam kết quản lý chặt chẽ, không để các em tái phạm.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.

Nữ sinh ở TP.HCM lại đánh nhau túi bụi trong nhà vệ sinh của trường

Sau vụ một nữ sinh bị cả nhóm hơn 10 nữ sinh cùng trường xúm vào đánh hội đồng, mạng xã hội tiếp tục xôn xao với clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau túi bụi.

07:48 7/11/2025

Ngọc Bích

học sinh xăm trổ Thành phố Hồ Chí Minh Học sinh học sinh đánh nhau bạo lực học đường học sinh TP.HCM

    Đọc tiếp

    Dieu gi thoi bung su hung hang giua hoc duong? hinh anh

    Điều gì thổi bùng sự hung hăng giữa học đường?

    15:08 11/11/2025 15:08 11/11/2025

    0

    Các chuyên gia tâm lý, nhà giáo dục phân tích vấn đề từ những vụ bạo lực trong thời gian gần đây, đồng thời chỉ ra lý do khiến trẻ dễ rơi vào vòng xoáy của những vụ ẩu đả, hành hung lẫn nhau.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý