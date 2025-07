Kiss cam ở concert Coldplay lia trúng vợ chồng Messi

Sự xuất hiện của vợ chồng Messi tại đêm nhạc khiến nhiều người phấn khích. Clip ghi lại hình ảnh màn kiss cam của cặp đôi cũng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ngày 28/7, nhiều tài khoản mạng xã hội trên các nền tảng như X, Instagram đồng loạt chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vợ chồng cầu thủ Messi tại đêm nhạc của nhóm Coldplay.

Cụ thể, trong concert diễn ra tối 27/7 tại sân vận động Hard Rock (Miami, Mỹ), hàng nghìn khán giả có mặt reo hò phấn khích, hô to tên khi Messi khi anh và vợ, Antonella Roccuzzo​​, xuất hiện trên màn hình phần kiss cam (quay cảnh các cặp đôi ngẫu nhiên hôn nhau).

Siêu sao người Argentina cười ngại ngùng, vẫy tay chào khán giả. Bên cạnh anh, Roccuzzo cười tươi, tựa người tình cảm vào vai chồng. Cũng trong ngày 28/7, bà xã Messi chia sẻ loạt ảnh check-in của gia đình tại đêm nhạc này.

Trên nền tảng X, video được chia sẻ bởi tài khoản Daniel Solana nhận được hơn 900.000 lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. "Messi và Coldplay. Không cần lời nói, không phỏng vấn, chỉ có sự vĩ đại", Solana chú thích. Trong khi đó, tài khoản X của sân vận động Hard Rock cũng thích thú chia sẻ khoảnh khắc này, ghi chú video: "Ôi xin chào, Messi".

Gia đình Messi tới xem buổi diễn của nhóm nhạc Coldplay tại Miami, Mỹ. Ảnh: @antonelaroccuzzo.

Trên mạng xã hội, ngoài vẻ hạnh phúc của vợ chồng chủ nhân 8 Quả bóng vàng, nhiều dân mạng thích thú khi màn kiss cam này gợi nhớ đến bê bối ngoại tình của Andy Byron, giám đốc điều hành của công ty công nghệ Astronomer, và Kristin Cabot, giám đốc nhân sự của công ty.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại đêm nhạc ngày 16/7 của Coldplay ở sân vận động Gillette ở bang Massachusetts (Mỹ). Khi máy quay phần kiss cam lia tới, cặp đôi bị bắt gặp đang có hành động ôm nhau thân mật.

Khoảnh khắc này lập tức lan truyền, tạo ra hàng nghìn meme và trở thành chủ đề chế giễu khắp mạng xã hội, thậm chí được nhiều người tái hiện tại các sự kiện thể thao và trên mạng. Đoạn video khác ghi lại cảnh hai người hôn nhau, ôm ấp và hát cùng nhau trước khi bị lộ mối quan hệ vụng trộm cũng được nhiều người chia sẻ.

Ngày 19/7, thông cáo báo chí của Astronomer cho biết Andy Byron đã từ chức. Đến ngày 24/7, Kristin Cabot cũng nộp đơn xin nghỉ việc. “Chúng tôi xác nhận Kristin Cabot không còn làm việc tại Astronomer. Cô ấy đã tự nguyện từ chức”, đại diện công ty trụ sở New York cho biết với The New York Post.