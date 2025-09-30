Koenigsegg cân nhắc ra mắt siêu xe 'giá mềm' hơn

Vốn gắn liền với những siêu phẩm hypercar triệu USD, Koenigsegg đang để ngỏ khả năng ra mắt các mẫu xe thể thao dễ tiếp cận hơn.

Koenigsegg, thương hiệu nổi tiếng với những siêu phẩm hypercar giá hàng triệu USD, có thể sẽ tạo bất ngờ trong tương lai với một mẫu xe thể thao dễ tiếp cận hơn. Ý tưởng này được chính Christian von Koenigsegg, nhà sáng lập kiêm CEO, hé lộ trong cuộc trò chuyện tại Goodwood Festival of Speed 2025.

Koenigsegg là thương hiệu siêu xe Thụy Điển, chuyên sản xuất số lượng cực giới hạn những mẫu hypercar do hãng tự phát triển hoàn toàn. Mỗi chiếc xe đều được ví như một tác phẩm nghệ thuật, phản ánh dấu ấn cá nhân hóa độc nhất của chủ nhân.

Trước đó, một sinh viên thiết kế người Thụy Điển đã giới thiệu bản concept Koenigsegg Variera, mẫu xe đô thị nhỏ gọn mang phong cách Koenigsegg. Ông Christian thậm chí còn tham dự buổi thuyết trình, nhưng thừa nhận điều này khó xảy ra. Tuy vậy, ông không loại trừ khả năng mở rộng quy mô sang phân khúc thể thao dễ tiếp cận hơn.

Hiện nay, Koenigsegg chỉ sản xuất số lượng xe ở mức 2 con số mỗi năm, tất cả đều được chế tác thủ công và có giá hàng triệu USD. Nhờ vậy, chỉ cần tìm vài trăm khách hàng là hãng đã đủ duy trì hoạt động lâu dài. Toàn bộ các dòng xe hiện tại, từ Gemera đến Jesko, đều đã có người đặt.

Ông Christian von Koenigsegg cho biết không có kế hoạch chế tạo một mẫu xe đô thị thuần điện như concept Koenigsegg Variera, tuy nhiên vị CEO này đang cân nhắc ra mắt các mẫu xe thể thao thuộc phân khúc giá dễ tiếp cận hơn.

Việc mở rộng sang phân khúc xe thể thao "giá mềm" sẽ là thử thách lớn. Ông Christian thừa nhận: "Sản xuất số lượng lớn là một cuộc chơi hoàn toàn khác". Ông nhấn mạnh Koenigsegg sẽ phải đi từng bước nhỏ để tránh vấp ngã, thay vì mở rộng quy mô sản xuất gấp trăm lần chỉ sau một đêm. Nhà máy tại Thụy Điển đang được nâng cấp để rút ngắn thời gian giao xe, chuẩn bị cho sự ra mắt của 2 mẫu hypercar mới.

Nếu tạo ra một mẫu xe thể thao dễ tiếp cận, Koenigsegg có thể tận dụng khối động cơ TFG 3 xy-lanh 2.0L, cho công suất lên tới 600 mã lực. Kết hợp cùng động cơ điện Dark Matter tự phát triển, một chiếc xe dưới 1.400 kg hoàn toàn có thể đạt tổng công suất 900 mã lực, đủ sức cạnh tranh với McLaren Artura, Ferrari 296 GTB hay Porsche 911 Turbo S.

Tuy có đủ nguồn lực để phát triển, bao gồm các công nghệ nội bộ về động cơ và hộp số, ông Christian von Koenigsegg cho biết quá trình mở rộng sang phân khúc mới sẽ không hề đơn giản.

Tất nhiên, điều này vẫn còn nằm trong tương lai. Christian von Koenigsegg cũng là một tín đồ xe thể thao phổ thông, khi ông sử dụng Mazda MX-5 Miata hàng ngày, và từng sở hữu hai chiếc Toyota GR Yaris. Nhiều kỹ sư của Koenigsegg cũng là "fan" của Miata, cho thấy hãng hiểu rõ tinh thần của một chiếc xe thể thao thực thụ.

Dù chưa có kế hoạch cụ thể, Christian không hoàn toàn bác bỏ ý tưởng. Cho đến lúc đó, việc mơ về một chiếc Koenigsegg "giá mềm" vẫn chỉ là viễn cảnh xa vời. Nhưng ít nhất, người hâm mộ có thể yên tâm rằng Christian von Koenigsegg cũng đang cân nhắc về kế hoạch này.

Được chế tạo thủ công với số lượng "nhỏ giọt", Koenigsegg được xếp hạng ngang với các thương hiệu như Bugatti hay Pagani. Việc mở rộng dải sản phẩm có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu không được tiến hành hợp lý. Ảnh: TNTBros

Hiện tại, Koenigsegg đang phân phối các dòng Megacar/Hypercar như CC850, Gemera, Jesko Absolut và Jesko Attack với số lượng giới hạn. Tại Việt Nam hiện có ít nhất hai chiếc Koenigsegg, gồm CCX và Regera, và cả hai đều đang hiện diện tại TP.HCM.