KOL 5 triệu fan cầu cứu vì bị đánh tráo thân phận suốt 20 năm

Bị bắt cóc và bán đi làm con nuôi khi 5 tuổi, Aurora (Trung Quốc) hy vọng có thể tìm lại cha mẹ, anh chị ruột của mình thông qua mạng xã hội.

Aurora nổi tiếng trên mạng xã hội với 5 triệu người theo dõi.

Cô gái ngoài 20 tuổi, được biết đến với tên gọi Aurora, sở hữu 5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Các video của cô thường nói về cuộc sống học tập ở Thái Lan, du lịch khắp đất nước và thử đồ ăn Thái.

Ngày 30/6, Aurora đăng tải một video kể lại nỗi đau là nạn nhân bị bắt cóc. Theo đó, cô không biết tên thật của mình hay cha mẹ ruột sống ở đâu. Cô chỉ nhớ gia đình mình rất hạnh phúc, bố mẹ ruột yêu thương và anh trai, hai chị gái thường dẫn cô đến chơi gần một con suối, theo South China Morning Post.

Khi Aurora khoảng 5 tuổi, cha đưa cô đến một thành phố khác bằng xe máy, nơi cô được dạy phải gọi một phụ nữ khác là "mẹ". Sau đó, cô và người phụ nữ này sống cùng nhau.

Không lâu sau đó, cô bị một người phụ nữ bắt cóc khi đang chơi trên phố. Người phụ nữ đưa cô đến một ngôi làng ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) nơi cô bị bán cho một người đàn ông ngoài 50 tuổi.

Theo Aurora, cha nuôi của cô không có vợ. Ông hy vọng cô có thể học tập thành tài và được nhận vào một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, Aurora học không giỏi nên thường xuyên bị cha nuôi đánh đập. Cô cũng bị cả người cha nuôi và bác rể xâm hại.

Aurora hiện sống tại Thái Lan, thường làm video về du lịch, khám phá ẩm thực xứ Chùa Vàng.

Aurora cho biết cô từng cố gắng tự tử nhưng không thành. Sau đó, cô tiếp tục đi học và mở một cửa hàng online để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Năm 2022, Aurora đến Thái Lan du học sau khi tự học tiếng Thái.

“Tôi thường xem video về những người tìm kiếm gia đình ruột thịt và các cuộc đoàn tụ. Hơn 10 năm qua, ngày nào tôi cũng nghĩ về cha mẹ ruột của mình. Vì vậy, tôi đã lấy hết can đảm thực hiện video này để chia sẻ câu chuyện của chính mình”, Aurora nói, hy vọng bố mẹ, anh chị ruột có thể xem được video và liên lạc với cô.

Cô cũng công bố một bức ảnh bản thân hồi nhỏ do kẻ bắt cóc chụp tại một nhà ga trước khi đến Hà Nam. Dân mạng Trung Quốc cho rằng địa điểm này có thể là Ga đường sắt phía Bắc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Đầu tháng 7, Aurora trở về Trung Quốc và trình báo với cảnh sát Quảng Châu. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

"Chỉ cần biết tình hình hiện giờ của bố mẹ ruột, xem họ có khỏe không là tôi mãn nguyện rồi. Tôi muốn nói với họ rằng dù họ giàu hay nghèo, tôi vẫn yêu họ", cô chia sẻ.