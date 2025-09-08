KOL Hàn Quốc ngã tử vong khi selfie ở núi lửa Mông Cổ

Cô gái Hàn Quốc ở độ tuổi 20, người có ảnh hưởng mảng du lịch, tử vong sau khi ngã trong lúc chụp ảnh tại một điểm du lịch núi lửa thuộc miền Bắc Mông Cổ.

Núi lửa Uran Togoo - nơi nạn nhân gặp nạn. Ảnh: Escape to Mongolia.

Ngày 7/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông tin nạn nhân (chỉ được xác định là cô A.) đã rơi xuống và tử vong hôm 28/8 tại núi lửa Uran Togoo. Cô có khoảng 90.000 người theo dõi trên mạng xã hội và đang du lịch trong khu vực vào thời điểm đó, theo Korea Times.

Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết: “Trong lúc chụp ảnh trên miệng núi lửa, nạn nhân được cho là mất thăng bằng và ngã sau khi bị gió mạnh bất ngờ cuốn đi. Hoàn cảnh cụ thể vẫn đang được điều tra với sự phối hợp cùng chính quyền địa phương”.

Núi lửa Uran Togoo, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Mông Cổ, cao 1.680 m. Miệng núi lửa có đường kính 500-600 m và sâu khoảng 50-60 m.

Dù đã ngừng hoạt động, lòng miệng núi lửa được phủ kín cỏ và có những ao nước nhỏ. Đây là địa điểm yêu thích của những người đi bộ đường dài, đặc biệt là khách du lịch ghé thăm khu vực Khuvsgul lân cận - vốn rất được du khách Hàn Quốc ưa chuộng.