KOL, TikToker triệu fan nói gì về 'năm thanh lọc'

Là những mảnh ghép trong Hội nghị KOL toàn quốc, những ngôi sao mạng như Khánh Vy, Tina Thảo Thi, Vĩnh Thích Ăn Ngon nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc sáng tạo nội dung.

Thành lập Liên minh niềm tin số là một trong số nội dung đáng chú ý tại Hội nghị KOL toàn quốc. Ảnh: BTC.

Góp mặt cùng gần 300 KOL/KOC (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội/người tiêu dùng chủ chốt) tại Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) tổ chức sáng 18/8, những người có sức ảnh hưởng nổi bật như Khánh Vy, Tina Thảo Thi và Vĩnh Thích Ăn Ngon bày tỏ niềm tự hào khi nghề sáng tạo nội dung được lãnh đạo ghi nhận và định hướng để phát triển.

Các KOL đã lắng nghe, trao đổi và thảo luận trực tiếp với lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, từ đó tìm ra giải pháp phát huy sức ảnh hưởng tích cực, nâng cao trách nhiệm xã hội của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Trách nhiệm xây dựng nội dung tích cực

"Từ ngày đầu tiên theo đuổi công việc này, tôi không nghĩ có một ngày đây sẽ là công việc được nhà nước chính thức công nhận. Tôi và các KOL khác cảm thấy rất trân trọng, biết ơn sự định hướng, tạo điều kiện của các cơ quan, ban ngành", Khánh Vy - nổi tiếng với vai trò MC và blogger về nội dung phát triển bản thân - bày tỏ.

Khánh Vy cho rằng liên minh các KOL sẽ là nền tảng tốt cho những người làm sáng tạo nội dung phát triển.

Hiện tại, những nội dung của Khánh Vy tập trung hướng tới nhóm khán giả 15-40 tuổi. Cô cảm thấy may mắn khi nhận được sự ủng hộ và thấy có trách nhiệm trong việc tạo ra nội dung có giá trị.

"Tôi nghĩ trách nhiệm của mình là phải chia sẻ những giá trị mà mình tin tưởng, cảm thấy đam mê, yêu thích tới mọi người. Đó là điều giúp ích được cho mọi người trong khía cạnh nào đó của cuộc sống", cô nói.

Theo nữ KOL, dù làm bất cứ công việc gì, đặc biệt làm nội dung trên MXH, trách nhiệm thượng tôn pháp luật cũng như tôn trọng khán giả là rất quan trọng.

Đối với trách nhiệm và nguyên tắc khi hợp tác với các nhãn hàng, Khánh Vy cho rằng trước tiên KOL phải ý thức đó là sản phẩm mình thực sự dùng thấy thích, có giá trị phù hợp, nhất quán với giá trị bản thân đang theo đuổi.

"Tôi cũng xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử trong đội ngũ đồng đội của mình về cách hợp tác văn minh với các nhãn hàng. Suy cho cùng, ở vị trí nhà sáng tạo nội dung, KOL hay đơn vị hợp tác đều mong muốn tạo ra những giá trị cho đơn vị, doanh nghiệp của mình và trên hết là tạo ra giá trị cho cộng đồng chung", cô nhấn mạnh.

Một trong những dấu ấn nổi bật của hội nghị lần này là thành lập Liên minh "Niềm tin số", tập hợp các KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nền tảng nhằm lan tỏa giá trị tích cực, dẫn dắt niềm tin, xây dựng chuẩn mực.

Khánh Vy cho rằng "liên minh các KOL" sẽ là nền tảng tốt để gắn kết các KOL. "Xét về phương diện nhỏ hơn thì các KOL đoàn kết, yêu thương, nâng đỡ nhau cũng là cách để liên minh KOL VN phát triển, vươn xa hơn trên trường quốc tế", cô nói, tin rằng liên minh KOL sẽ giúp đưa Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới đến gần với Việt Nam..

Tina Thảo Thi hy vọng KOL/KOC sẽ luôn sản xuất những nội dung tích cực và đầy sáng tạo. Ảnh: Tina Thảo Thi/Facebook.

Tina Thảo Thi - TikToker có 4,6 triệu follow - cũng cảm thấy may mắn và tự hào khi góp mặt trong đội ngũ KOL khách mời của sự kiện. Là một mảnh ghép trong "Liên minh Niềm tin số", với vai trò nhà sáng tạo nội dung, Tina nhận thức được trách nhiệm của mình trong xây dựng nội dung tích cực, nhiều giá trị để gửi đến người xem.

Là một "tay ngang" vào ngành, TikToker trẻ tuổi thừa nhận bản thân không hoàn hảo và khó tránh khỏi trục trặc, sai sót trong công việc. Khi có sự cố, thay vì đổ lỗi, Tina tin rằng nên nhận trách nhiệm về mình, bày tỏ mong muốn thay đổi để tốt hơn.

"Chính vì là tay ngang nên có những chuyện tôi và ê-kíp cũng không xử lý một cách chuyên nghiệp, giống các anh chị có nghiệp vụ. Tôi nghĩ khi gặp sai sót, đầu tiên phải xin lỗi một cách chân thành. Tôi cho rằng mình nên tổ chức một ê-kíp tốt hơn, để đáp ứng được kỳ vọng của mọi người", Tina nói, rút kinh nghiệm từ sự việc gần đây, khi bản thân gây tranh luận về thái độ làm việc với agency.

Nên khắt khe hơn với KOL/KOC

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về góc nhìn hiệu ứng "năm thanh lọc" - khái niệm ám chỉ hàng loạt KOL/KOC vướng lùm xùm trong năm nay - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon (có 1,9 triệu follow) cho biết anh cũng nhận thấy xu hướng này, song tự tin nói rằng "người không làm, không có gì phải sợ".

"Nói đến thanh lọc, không chỉ năm nay. Đặc biệt khi có hội nghị KOL, chính sách sắp tới sẽ 'gắt' hơn rất nhiều. Giới trẻ nói chung và KOL nói riêng phải kỹ càng hơn rất nhiều trước những nội dung đăng tải lên mạng xã hội", anh nhận định.

TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon cho rằng nên có sự quản lý khắt khe hơn đối với nội dung của KOL/KOC. Ảnh: Vĩnh Thích Ăn Ngon/Facebook.

Vĩnh Thích Ăn Ngon là cái tên nổi lên qua loạt clip review ẩm thực và series giúp đỡ người khó khăn. Anh tin đó là chuỗi nội dung bền vững bởi đó là thứ anh yêu thích, phản ánh đúng giá trị bản thân theo đuổi và hướng tới cộng đồng.

Chứng kiến không ít người dựa vào nội dung "bẩn" để tham vọng nổi tiếng, anh cho rằng đó là cách dễ để được chú ý nhưng không bền vững.

"Đã gọi là nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, chắc chắn nội dung phải sạch mới lâu dài được. Tôi quan sát được bài học từ những vụ ồn ào để không đi vào vết xe đổ ấy".

Theo dõi các vụ KOL/KOC vướng lùm xùm về đạo đức và cách hành xử, Vĩnh Thích Ăn Ngon cho rằng một lời xin lỗi là không đủ mà họ còn phải chứng minh bằng hành động.

"KOL hay người bình thường, khi làm sai phải xin lỗi, đó là hành động tôn trọng khán giả, còn khán giả đón nhận lời xin lỗi đó hay không là quyền của họ. Người mắc lỗi phải ngày càng vững vàng hơn nữa, chứ không thể cứ mỗi lần sai lại cứ xin lỗi rồi lặp lại điều đó", anh nói.

Hội nghị KOL toàn quốc hướng tới mục tiêu phát huy vai trò tích cực của KOL trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và giá trị bền vững cho cộng đồng. Ảnh: BTC.

Vĩnh Thích Ăn Ngon cho rằng KOL/KOC là nghề mới, nhưng bất kỳ ai đã quyết tâm theo thì phải vững vàng. Anh cũng có những nguyên tắc riêng khi làm việc, để cân bằng giữa yếu tố khách hàng và cái riêng trong nội dung. Anh và ê-kip cũng liên tục học hỏi để làm đúng, làm gương.

Theo anh, để xây dựng được cộng đồng KOL minh bạch, bền vững sẽ còn phụ thuộc ở nền tảng nhiều hơn. Nam TikToker hy vọng nền tảng sẽ ngày càng siết chặt hơn quy định.

"Tôi mong việc quản lý nội dung sẽ ngày càng sát sao hơn, để các bạn nhỏ khi tiếp cận mạng xã hội sẽ có nhiều bài học hay chứ không chỉ là giải trí đơn thuần. Bản thân cũng là người trong ngành nhưng tôi nghĩ nên có chính sách khắt khe hơn nữa đối với KOL/KOC, về văn hóa, về thông tin, hình ảnh", anh bày tỏ.