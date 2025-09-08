Kỳ dị trend ăn thịt sống như 'Vua Gan'

Theo bác sĩ có 20 năm kinh nghiệm, ăn thịt sống là trào lưu liều lĩnh, có thể gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe.

Brian Johnson, nổi tiếng với biệt danh "Vua Gan", thường xuyên làm nội dung ăn thịt sống. Ảnh: @liverking/Instagram.

Từ khóa #carnivorediet (tạm dịch: chế độ ăn thịt sống) đang là trào lưu trên TikTok với 178.000 bài đăng và hàng chục triệu lượt xem. Những người ủng hộ trend này khuyến khích tránh xa mọi loại rau quả và chuyển sang tiêu thụ protein - thường là những miếng thịt sống.

Theo Tiến sĩ Kieran Le Plastrier - người đã hành nghề bác sĩ 20 năm và hiện là Trợ lý Giáo sư Thực hành Tổng quát tại Đại học Bond, Australia - ăn thịt sống đồng nghĩa với đi lùi 200.000 năm, về thời kỳ con người chưa tìm ra lửa để nấu chín đồ ăn một cách an toàn.

"Chưa kể, ăn thịt sống rất nguy hiểm, tiềm ăn nhiều rủi ro cho sức khỏe như nhiễm ký sinh trùng, nhiễm khuẩn đường ruột", ông chia sẻ trong bài viết trên News.com.au.

Các vi khuẩn E. coli, salmonella và listeria có trong thịt sống có thể gây bệnh nghiêm trọng dẫn đến mất nước, khiến người ăn trúng phải nhập viện và thậm chí tử vong trong những trường hợp nghiêm trọng.

Ăn thịt sống có thể gây ra nhiều mối nguy cho sức khỏe. Ảnh: iStock.

Một số người đã truyền bá thông tin rằng ăn thịt sống khiến sức khỏe của họ được cải thiện. Tuy nhiên, lan truyền những hiệu quả chưa được kiểm chứng bằng khoa học rõ ràng có thể dẫn đến hậu quả lớn.

Theo Le Plastrier, cơn sốt ăn thịt sống trên TikTok là kết quả của thiếu kiến ​​thức với sự khuếch đại tức thời của truyền thông mạng xã hội, cùng với bản năng con người muốn đưa mọi thứ đến mức cực đoan.

Khi những ý tưởng giống như "giáo phái" này xuất hiện, có thể khiến một số người cảm thấy cần phải chứng minh rằng họ là những người thực sự có đức tin. Có những người đã quay video ăn cả tảng thịt sống còn nguyên máu đỏ.

Theo bác sĩ, với những người trẻ tuổi trên mạng xã hội, nơi xu hướng này đã bắt đầu, hành vi sùng bái ăn thịt sống không có gì đáng ngạc nhiên. Những người trẻ có hệ thần kinh được lập trình để quan tâm sâu sắc đến việc người khác nghĩ gì về họ. Đó chính là hiệu ứng áp lực từ bạn bè và khiến họ đặc biệt dễ bị tổn thương.

Khi trò chuyện với các bệnh nhân của mình, Le Plastrier nhận thấy nhiều người ngày càng mất lòng tin vào cơ quan có thẩm quyền. "Họ ít tin vào các hướng dẫn về chế độ ăn uống từ các tổ chức như CSIRO (Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia). Một phần là do bản chất của khoa học - kiến ​​thức và sự hiểu biết của chúng ta tăng lên và thay đổi khi có những khám phá mới".

Ví dụ, vào những năm 1980, dựa trên nền tảng khoa học tốt nhất thời điểm đó, người ta coi chất béo là "ác quỷ". Nhưng ngày nay, người ta hiểu rằng vấn đề phức tạp hơn nhiều. Câu thần chú "chất béo có hại" quá đơn sơ, đã dẫn đến việc mọi người ăn quá nhiều đường tổng hợp - thứ gây hại rất nhiều.

Theo bác sĩ, con người đã dành hàng thiên niên kỷ để học được rằng nấu chín đồ ăn giúp chúng ta an toàn và khỏe mạnh hơn. Việc gạt bỏ kiến thức đó chỉ vì một influencer khuyên nên ăn miếng bít tết sống là hành vi liều lĩnh.

"Tiến bộ thực sự đến từ việc thử nghiệm các ý tưởng chứ không phải chấp nhận chúng ngay", Le Plastrier nhấn mạnh.